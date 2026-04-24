Därför vägrar italienarna bli spekulanter

Lägre förmögenhet än 2005

Italienarnas nettoförmögenhet justerad för inflation är I dag lägre än 2005 och just nu är ekonomin dessutom pressad av USA:s angrepp mot Iran.

Efter den uppgång i energipriser kriget skapat räknar Italiens regering med en produktion som ökar endast 0,6 procent i år och lika lite 2027.

”Ge en italienare en bunt pengar så använder de dem för att köpa en lägenhet”, säger Paolo Giorgini, restaurangägare vid Adriatiska kusten.

”Att äga något konkret som fastigheter känns tryggare.”

Överträffar fastigheter markant

Över en 3- eller 5-årsperiod har både italienska och amerikanska aktier kraftigt överträffat italienska fastigheter, vilket belönat dem som valt att spekulera i aktier i stället för att köpa fast egendom.

Ett generöst skattesystem för fastigheter bidrar till situationen. Flera regeringar har försökt ändra systemet men mött kraftiga motreaktioner.

”En av anledningarna till att Italien inte växer är att på politisk nivå är slagordet skydd, inte tillväxt”, säger Veronica De Romanis, professor i politisk ekonomi i Rom.

Merzoni – den nya pakten som styr Europa. Dagens PS

Italiens premiärminister Giorgia Meloni ser sitt land på kartan vid ett EU-toppmöte. Hennes regering har ärvt ”problemet” med italienarnas negativa syn på aktier. (Foto: Petros Karadijas/AP-TT)

Tendens i Sydeuropa

Italien är dock inte ensamt bland EU-länderna om att ha invånare som föredrar fast egendom framför aktiespekulationer och fonder.

I Sydeuropa har länder som Spanien, Portugal och Grekland liknande erfarenheter med stigande fastighetspriser och perioder av hög inflation, vilket gjort människor misstrogna mot aktier och mer positiva till fast egendom.

I Italien är det i mycket en reaktion på andra världskriget, som lämnade landet med sönderbombade städer och en akut bostadsbrist.

Att äga ett hem blev synonymt med värdighet och stabilitet, lärdomar som förstärktes i takt med att fastighetsägares ekonomi blomstrade under 1970- och 1980-talen.

Fortfarande övertygade

Anslutningen till euron satte stopp för det, men gav fastighetspriserna ytterligare en engångsskjuts i och med övergången till lägre bolåneräntor.

Sedan dess har italienska fastigheter i bästa fall varit en osäker investering, menar aktiemarknadens förespråkare.

”Efter ett halvt sekel av vinster var folk övertygade om att tegel och murbruk var den bästa investeringen”, säger Luca Manfreda, förmögenhetsförvaltare på Banca Patrimoni Sella & C.

Han talar om en ”atavistisk demonisering” av aktieinvesteringar, och en inställning till personlig förmögenhet som ibland strider mot grundläggande logik.

”Någon som äger, säg, 200 000 euro i finansiella instrument anses vara rik”, säger han.

”Någon som äger ett hus i en storstad, kanske värt mer än 1 miljon euro, är det inte.”

Såsen som överlevde Italiens pastakrig. Dagens PS