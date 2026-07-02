Elsparkcyklar: Kraftig fylla bakom dödsolyckor

Det visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket, vilken även visar att en majoritet av dödsolyckorna sker med privata, inte hyrda elsparkcyklar.

Forskarna har analyserat alla dödsolyckor med elsparkcykel, elcykel och vanlig cykel i Sverige 2016-2024.

Alkohol finns ofta med i bilen i alla tre fordonstyperna, men siffrorna för elsparkcyklar sticker ut.

I de dödliga olyckorna med elsparkcyklar var 44 procent av förarna alkoholpåverkade.

Motsvarande siffror bland elcyklister var 27 procent och bland de med vanlig cykel 13 procent.

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Kraftigt berusade

Berusningsnivån var dessutom hög. Av de elsparkcyklister som hade druckit var medianvärdet i blodet 1,8 promille alkohol.

Gränsen för rattfylleri i Sverige går vid 0,2 promille, den för grovt rattfylleri vid 1,0.

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”Berusning är en riskfaktor i all trafik, men för elsparkcyklar är problemet särskilt påtagligt. Inte bara var många dödligt skadade elsparkcyklister berusade, utan deras berusningsnivåer var också extremt höga”, sammanfattar Marco Dozza, professor vid Chalmers och senior forskare i studien.

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