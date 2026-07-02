Viktigt med hjälm? Jo, men lika viktigt att korka igen. I hälften av de dödsolyckor med elsparkcyklar som sker är föraren kraftigt berusad.
Elsparkcyklar: Kraftig fylla bakom dödsolyckor
I nästan hälften av alla dödliga olyckor med elsparkcykel i Sverige är föraren påtagligt berusad.
Dödsolyckorna sker främst på kvällar och nätter och hjälm saknas i samtliga fall.
Det visar en ny studie från Chalmers och Trafikverket, vilken även visar att en majoritet av dödsolyckorna sker med privata, inte hyrda elsparkcyklar.
Forskarna har analyserat alla dödsolyckor med elsparkcykel, elcykel och vanlig cykel i Sverige 2016-2024.
Alkohol finns ofta med i bilen i alla tre fordonstyperna, men siffrorna för elsparkcyklar sticker ut.
I de dödliga olyckorna med elsparkcyklar var 44 procent av förarna alkoholpåverkade.
Motsvarande siffror bland elcyklister var 27 procent och bland de med vanlig cykel 13 procent.
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Kraftigt berusade
Berusningsnivån var dessutom hög. Av de elsparkcyklister som hade druckit var medianvärdet i blodet 1,8 promille alkohol.
Gränsen för rattfylleri i Sverige går vid 0,2 promille, den för grovt rattfylleri vid 1,0.
”Berusning är en riskfaktor i all trafik, men för elsparkcyklar är problemet särskilt påtagligt. Inte bara var många dödligt skadade elsparkcyklister berusade, utan deras berusningsnivåer var också extremt höga”, sammanfattar Marco Dozza, professor vid Chalmers och senior forskare i studien.
Ingen hade hjälm
Studien visar även att användningen av hjälm var lika låg som alkoholkonsumtionen var hög.
Ingen av de elsparkcyklisterna i dödsolyckor bar hjälm och endast en fjärdedel av cyklisterna.
”Siffrorna talar för sig själva. När huvudet är den del av kroppen som främst drabbas av en dödlig skada och nästan ingen bär hjälm, har vi en tydlig möjlighet att rädda liv”, säger Rahul Rajendra Pai, doktorand vid Chalmers och försteförfattare till studien.
”En hjälm är ingen garanti men förbättrar chanserna dramatiskt, så vi bör göra allt vi kan för att uppmuntra till hjälmanvändning.”
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Mest singelolyckor kvällar och nätter
Studien omfattade 204 dödsfall, och forskarna såg tydliga skillnader mellan de tre fordonstyperna när det gäller förar- och olycksmönster.
Vid dödsolyckor med vanlig cykel var medianåldern för cyklisten 71 år. Vid dödliga olyckor med elsparkcyklade hade de förolyckade en medianålder på 47,5 år, och de flesta olyckorna var singelolyckor på helger, kvällar och nätter.
Nästan nio av tio alkoholrelaterade elsparkcykeldödsfall skedde med privatägda elsparkcyklar.