Norska försvaret: "Ryssland vill stärka greppet om Arktis"

I den norska underrättelsetjänstens hotbedömning noteras att Ryssland strävar efter att minska sitt beroende av norska myndigheter. En åtgärd i detta syfte är att införa regelbundna fartygsanlöp från Ryssland.

Andreas Østhagen, senior forskare med inriktning på havs- och Arktisfrågor vid Fridtjof Nansen-institutet, menar att även om det säkerhetspolitiska intresset kring Svalbard har förändrats, så är situationen på själva Svalbard oförändrad.

”De faktorer som driver det ökade intresset för Arktis kvarstår: klimatförändringar, resursmöjligheter, sjöfart och den strategiska roll som delar av Arktis spelar i stormaktsrivaliteten”, säger han.

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Mest aktivitet i europeiska delen

De europeiska delarna av Arktis är de områden där isutbredningen är minst, och där följaktligen även sjöfarten, den ekonomiska aktiviteten och befolkningstätheten är störst, jämfört med nordamerikanska och östryska delar av Arktis.

Det innebär att merparten av aktiviteten i Arktis äger rum i den europeiska sektorn. Det är också här som Ryssland etablerat ett nätverk av baser, främst inriktade på strategisk avskräckning – med andra ord: vapen, skriver Forsvarets forum.

Norge använder övervakningsflygplan av typen P-8 och andra system för att hålla uppsikt över ryska ubåtar. Norge strävar efter att vid varje given tidpunkt veta var alla ryska ubåtar befinner sig.

”I allt högre grad betraktar vi nu kartan ur ett arktiskt perspektiv. Detta blir alltmer politiskt logiskt. Och när man ser världen ur detta perspektiv framstår den på ett helt annat sätt”, säger försvarsminister Tore O Sandvik hos Forsvarets forum.

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”Det avgörande är att polarisen smälter. Det innebär att nya sjöfartsleder öppnas, och att det tidvis kommer att vara möjligt att segla genom Arktis utan att stöta på is.”

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