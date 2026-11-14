Damberg: Vi kommer att stoppa en borgerlig budget

En Tidö 2-regering kommer att vara fullständigt beroende av SD i varenda fråga, säger han.

På fredagen lämnade Ulf Kristersson, statsminister och moderatledare, och Magdalena Andersson, S-ledare, över sina ”totalpaket” till Centerpartiet.

Om förhandlingarna slutar med vad Mikael Damberg kallar en Tidö 2-regering kommer S att gå i kraftfull opposition, något som Magdalena Andersson också meddelade förra veckan.

Och då kommer vi att samordna vårt agerande. Vi kommer att få fram en gemensam budgetreservation med V och MP, säger Damberg.

Mandatfördelningen i riksdagen är som den är, och det är viktigt att man inte önskedrömmer i det här. En så svag Tidö 2-regering skulle vara beroende inte bara av att tillträda med SD, få igenom sina förslag med SD utan dessutom få igenom sin budget med SD.

Om en överenskommelse mellan S, MP, C och V skulle misslyckas ser Magdalena Andersson bara en samverkan mellan S och M som det enda fungerande alternativet som återstår.

”Om ett sådant regeringsalternativ inte går i lås är det bara en regering där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår som har förutsättningar att kunna fungera i praktiken, ta ansvar för Sverige och inte vara beroende av Sverigedemokraterna”, skriver Andersson i en debattartikel i Expressen på lördagen.