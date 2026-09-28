Glaciärer försvinner i rekordfart: "Bara en försmak"

Nu visar årets mätningar att de glaciärer som sträcker sig ut i havet smälter i rekordfart.

”Det anmärkningsvärda med årets mätningar är den kraftiga reträtten hos alla glaciärer som sträcker sig ut i havet. Den är betydligt större än hos glaciärer som ligger på land”, säger glaciologen Geir Moholdt vid vid Norsk Polarinstitutt, som forskat om Svalbards glaciärer i 20 år.

Norge backar: Svårare beslagta ryska fartyg. Dagens PS

Rekord förra året – snabbare nu

Redan förra årets glaciärsmältning var rekordsnabb. Årets är ännu snabbare, skriver NRK.

Omkring 200 av Svalbards glaciärer sträcker sig ut i havet. Där smälter de mycket snabbare än glaciärer på land.

”I havet kan glaciärer dra sig tillbaka tiotals meter per dygn. På land kan det handla om några få meter per år”, säger Moholdt.

Årets reträtt är den största sedan mätningarna inleddes 2013. Statistiken visar att flera stora glaciärer på Svalbard drog sig tillbaka 600-900 meter mellan 2024 och 2026.

Under de senaste två åren har tio av glaciärerna dragit sig tillbaka helt upp på land.

ANNONS

”Detta är en försmak av hur Svalbards naturlandskap kommer att se ut i framtiden, och klimatförändringarna påskyndar denna utveckling”, menar säger Geir Moholdt.

Så tränar Ryssland på att kapa undervattenskablar. Dagens PS