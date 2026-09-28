Glaciärerna på Svalbard försvinner. Tio glaciärer har dragit sig tillbaka helt upp på land på två år. ”Bara en försmak”, säger experter.
Glaciärer försvinner i rekordfart: "Bara en försmak"
Tio av Svalbards glaciärer har dragit sig tillbaka helt upp på land under de senaste två åren.
Många av dem sträcker sig ut i havet. Norges största glaciär, Austfonna, sträcker sig 50 meter ut i havet.
Nu visar årets mätningar att de glaciärer som sträcker sig ut i havet smälter i rekordfart.
”Det anmärkningsvärda med årets mätningar är den kraftiga reträtten hos alla glaciärer som sträcker sig ut i havet. Den är betydligt större än hos glaciärer som ligger på land”, säger glaciologen Geir Moholdt vid vid Norsk Polarinstitutt, som forskat om Svalbards glaciärer i 20 år.
Norge backar: Svårare beslagta ryska fartyg. Dagens PS
Rekord förra året – snabbare nu
Redan förra årets glaciärsmältning var rekordsnabb. Årets är ännu snabbare, skriver NRK.
Omkring 200 av Svalbards glaciärer sträcker sig ut i havet. Där smälter de mycket snabbare än glaciärer på land.
”I havet kan glaciärer dra sig tillbaka tiotals meter per dygn. På land kan det handla om några få meter per år”, säger Moholdt.
Årets reträtt är den största sedan mätningarna inleddes 2013. Statistiken visar att flera stora glaciärer på Svalbard drog sig tillbaka 600-900 meter mellan 2024 och 2026.
Under de senaste två åren har tio av glaciärerna dragit sig tillbaka helt upp på land.
”Detta är en försmak av hur Svalbards naturlandskap kommer att se ut i framtiden, och klimatförändringarna påskyndar denna utveckling”, menar säger Geir Moholdt.
Så tränar Ryssland på att kapa undervattenskablar. Dagens PS
Varmare havsströmmar
Medan glaciärer på land smälter av av högre lufttemperaturer, smälts glaciärer som sträcker sig ut i havet av varmare vatten.
Enligt forskare beror detta sannolikt på varmare havsströmmar, en varmare atmosfär och minskad havsis.
I juli låg havsytans temperatur tre grader över det normala, enligt Polar Journal.
”Svalbard ligger i frontlinjen för klimatförändringarna, i den bemärkelsen att konsekvenserna är allvarligare där än någon annanstans”, säger Norges klimatminister Sigrun Aasland.
I takt med att glaciärerna drar sig tillbaka upp på land förändras livet i fjordarna.
”Cirkulationen i fjordarna minskar, vilket förändrar livsvillkoren. Det är sannolikt dåliga nyheter för de flesta arter”, säger Moholdt.
”Dubbelt så snabbt”: Kina hit via Arktis. Dagens PS
”Fortsätter många år framöver”
Effekterna märks även globalt, menar glaciologen som påpekar att glaciärsmältningen på Svalbard bidrar till att förändra havsnivån.
”Svalbard, tillsammans med andra arktiska områden i Kanada, Ryssland och på Grönland, bidrar i betydande grad till den pågående havsnivåhöjningen. Och detta kommer att fortsätta många år framöver”, säger han.
Klimatministern menar att utvecklingen på Svalbard visar hur viktigt det är att minska utsläppen.
Däremot tänker hon inte lyssna på kraven från EU om att stoppa olje- och gasletning i Arktis.
”En stor del av debatten i Norge kretsar kring oljeletning och utsläppsminskningar. Vi gör båda delarna. Med tanke på det nuvarande globala energi- och säkerhetsläget förväntas Norge vara en stabil leverantör av olja och gas”, säger Sigrun Aasland, som tillträdde ministerposten 11 september i år.
Ukraina stoppar Ryssland i Arktis. Dagens PS