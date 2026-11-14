Rysslands krav: Nato ut ur Baltikum, där svenska soldater finns

Trupperna ska bort från den östra flanken, bland annat från Polen och de baltiska staterna, och Frankrike och Storbritannien ska inte få använda sina kärnvapen för att skydda europeiska allierade, skriver Kyiv Post. I utkastet från december 2021 gällde kärnvapenkravet bara USA, enligt TVNET.

Förbandet i Lettland kan växa till 1 200

Omkring 100 personer från svenska Luftvärnsregementet ska från början av december 2026 skydda Natos logistiknav i Rzeszów, som används för militärt och civilt stöd till Ukraina, enligt Försvarsmakten. Planen är att kunna fortsätta även under första halvåret 2027.

Det svenska förbandet i Lettland ska under 2027 i normala fall uppgå till högst 600 personer, med möjlighet att förstärka till 1 200, enligt regeringens proposition för 2027.

Magnus Frisk, då blivande ställföreträdande bataljonschef, sa till Sveriges Radio i november 2024:

Jag tänker att vi försvarar Sverige i Lettland.

Frisk, som även var rektor på högstadieskolan Teleborgs centrum i Växjö, sa året därpå i november 2025 till Smålandsposten: