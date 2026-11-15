Centern väljer S: Upp till Andersson att hantera V

Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist. Arkivbild.

Centern tog i fredags emot två så kallade totalpaket – innehållande sakpolitik och en redogörelse för hur politiken ska genomföras – från S-ledaren Magdalena Andersson och moderatledaren Ulf Kristersson.

Hon uppskattar att ha fått två ”seriösa och genomarbetade” paket, skriver hon till TT och fortsätter:

”Efter att ha granskat Anderssons totalpaket är vårt besked att Socialdemokraternas alternativ är det vi väljer att förhandla vidare om.”

”Upp till Andersson”

Däremot kvarstår frågan om Vänsterpartiets ministerkrav.

”Men flera avgörande frågor återstår om politikens innehåll och riktning, finansieringen av viktiga reformer och det parlamentariska stödet. Vilket kräver att Vänsterpartiet släpper sitt krav på att ingå i regeringen och att de och Miljöpartiet står bakom det föreslagna totalpaketet”, skriver hon.

Thand Ringqvist skriver vidare att hon ser fram emot att S ”skyndsamt tar nästa steg för att vi ska få fram ett regeringsalternativ med stöd i riksdagen”.

En helt enig partistyrelse och riksdagsgrupp har också varit eniga om att vi inte tänker släppa in Vänsterpartiet i regering. Så nu är det upp till Magdalena Andersson och Vänsterpartiet att hantera det, säger C:s vice partiledare Rickard Nordin till TT på väg in till SVT för att medverka i Agenda.

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Jag förutsätter att det pågår konstruktiva samtal.