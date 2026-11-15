Centerpartiet har valt Socialdemokraternas Magdalena Anderssons (S) ”totalpaket”. Men kravet om att hålla Vänsterpartiet utanför regering kvarstår.
Centern väljer S: Upp till Andersson att hantera V
Det är upp till Magdalena Andersson, som vill bilda regering, att få ihop det här, säger C:s vice partiledare Rickard Nordin.
Centern tog i fredags emot två så kallade totalpaket – innehållande sakpolitik och en redogörelse för hur politiken ska genomföras – från S-ledaren Magdalena Andersson och moderatledaren Ulf Kristersson.
Hon uppskattar att ha fått två ”seriösa och genomarbetade” paket, skriver hon till TT och fortsätter:
”Efter att ha granskat Anderssons totalpaket är vårt besked att Socialdemokraternas alternativ är det vi väljer att förhandla vidare om.”
”Upp till Andersson”
Däremot kvarstår frågan om Vänsterpartiets ministerkrav.
”Men flera avgörande frågor återstår om politikens innehåll och riktning, finansieringen av viktiga reformer och det parlamentariska stödet. Vilket kräver att Vänsterpartiet släpper sitt krav på att ingå i regeringen och att de och Miljöpartiet står bakom det föreslagna totalpaketet”, skriver hon.
Thand Ringqvist skriver vidare att hon ser fram emot att S ”skyndsamt tar nästa steg för att vi ska få fram ett regeringsalternativ med stöd i riksdagen”.
En helt enig partistyrelse och riksdagsgrupp har också varit eniga om att vi inte tänker släppa in Vänsterpartiet i regering. Så nu är det upp till Magdalena Andersson och Vänsterpartiet att hantera det, säger C:s vice partiledare Rickard Nordin till TT på väg in till SVT för att medverka i Agenda.
Jag förutsätter att det pågår konstruktiva samtal.
Andersson: Mycket välkommet
Magdalena Andersson beskriver beskedet som ”mycket välkommet” och att man nu kan gå framåt i processen att bilda regering.
”Jag kommer nu ta initiativ för att inleda nästa fas i den processen. Jag ser fram emot fortsatt konstruktiva samtal med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet”, skriver hon på Instagram och tillägger:
”Min bedömning är att vi har störst möjlighet att nå hela vägen fram genom att ta ett djupt andetag, visa varandra och våra olika partier respekt – och fortsätta arbeta målmedvetet. Det är vad jag kommer fortsätta att ägna varje vaken stund åt”.
Även Miljöpartiet ser positivt på beskedet:
”Vi välkomnar Elisabeth Thand Ringqvist och Centerpartiets besked. Tillsammans har vi påbörjat ett konstruktivt arbete med att mejsla fram ett gemensamt politiskt projekt”, skriver språkrören Amanda Lind och Daniel Helldén till TT.