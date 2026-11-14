Flygstoppet har hävts – gammal hårdvara pekas ut

FAA begärde att all trafik stoppades under fredagskvällen, svensk tid, på grund av kommunikationsproblem. Flygstoppet hävdes först efter mer än fyra timmar.

Enligt USA:s transportminister Sean Duffy orsakades de omfattande problemen av ”gammal hårdvara”. Han uppger att flygtrafikens kontrollsystem är ”oerhört gamla”.

Det här är en nödsituation, säger Duffy under en pressträff och manar kongressen att godkänna finansiering för uppgraderingar.

Det finns inget som tyder på att det rör sig om en cyberattack, uppger Markwayne Mullin, chef för departementet för inrikes säkerhet.

Ingen koppling till Microsoft

Enligt tidigare uppgifter till CBS News var det en uppdatering av kommunikationsnätverket som kopplar samman landets flygledningssystem som låg bakom problemen. Systemet uppges ha startats om, vilket ledde till ett haveri och kommunikationsavbrott.

Microsoft, som under fredagen drabbades av omfattande tekniska problem, har uppgett att de inte har några indikationer på att företagets störningar är relaterade till flygstoppet.

Europa drabbat

Då störningarna uppstod befann sig omkring 3 500 flygplan i luften, och det kommer att ta lång tid för flygtrafiken att gå tillbaka till det normala, uppger transportministern.

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Sammanlagt försenades fler än 10 200 flyg samtidigt som över 5 000 ställdes in i USA, rapporterar NBC News.

Det europeiska luftfartssamarbetet Eurocontrol, som även inkluderar Israel, uppgav tidigare under natten att samtliga flyg till USA ställts in från de 42 medlemsländerna, på begäran av FAA, rapporterar Reuters. Även i Mexiko ställdes samtliga flyg till USA in, enligt nyhetsbyrån Efe.