Gabrielsson: V:s krav ligger fast

Andersson upprepar i en debattartikel i Expressen sin ambition att regera tillsammans med Centern och Miljöpartiet, med Vänsterpartiet som stödparti.

”Vänsterpartiet har tydliggjort att även de står redo att delta i dessa förhandlingar”, skriver Magdalena Andersson.

Gabrielsson understryker dock i en kommentar till Aftonbladet att V:s krav på ministerposter står fast.

”Tolkningen av Magdalena Anderssons artikel i Expressen att vi skulle vara villiga att förhandla regeringskravet är felaktig. Vi är dock beredda att fortsätta de tidigare fyrpartsförhandlingarna om C väljer S alternativ”, skriver hon.