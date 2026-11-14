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Politik

Gabrielsson: V:s krav ligger fast

Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson. Arkivbild
Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson. Arkivbild Foto: Jonas Ekströmer/TT
Andersson upprepar i en debattartikel i Expressen sin ambition att regera tillsammans med Centern och Miljöpartiet, med Vänsterpartiet som stödparti.

Vänsterpartiets krav på att få ingå i en rödgrön regering står fast, understryker vice partiledaren Ida Gabrielsson för Aftonbladet. Hon anser att S-ledaren Magdalena Andersson gjort en feltolkning.

Andersson upprepar i en debattartikel i Expressen sin ambition att regera tillsammans med Centern och Miljöpartiet, med Vänsterpartiet som stödparti.

”Vänsterpartiet har tydliggjort att även de står redo att delta i dessa förhandlingar”, skriver Magdalena Andersson.

Gabrielsson understryker dock i en kommentar till Aftonbladet att V:s krav på ministerposter står fast.

”Tolkningen av Magdalena Anderssons artikel i Expressen att vi skulle vara villiga att förhandla regeringskravet är felaktig. Vi är dock beredda att fortsätta de tidigare fyrpartsförhandlingarna om C väljer S alternativ”, skriver hon.

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