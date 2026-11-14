Vapenindustrin stoppas: "Lagen är en katastrof"

Den federala lagen om privata säkerhetstjänster som tillhandahålls utomlands, infördes för elva år sedan efter att privata militära företag börjat etablera sig i Schweiz, inklusive Aegis Defence Service, en stor amerikansk regeringsentreprenör i Irak och Afghanistan.

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Har lämnat Schweiz – fler på väg

Aegis har sedan lämnat Schweiz på grund av lagstiftningen. Chefer inom sektorn säger att lagens räckvidd bortom Schweiz är särskilt problematisk, skriver Financial Times.

Den räckvidden gör att företagen inte befrias från restriktionerna i lagen genom att flytta personal och verksamhet utomlands.

Det gör att vissa schweiziska vapen- och försvarsföretag nu sägs överväga att flytta sina huvudkontor utomlands.

Branschen har krävt att lagens räckvidd utanför landet ska ändras eller att lagen ska skrotas helt.

Det skulle gå att göra eftersom de företag vars verksamhet motiverade lagen har lämnat landet, menar man.

”Det ursprungliga syftet med lagen var gott”, säger Peter Huber, entreprenör inom försvarssektorn och med styrelseposter i flera företag.

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”Men sedan förvanskades det. Regeringen tolkar nu lagen på ett sätt som gör att den blivit något helt annat.”

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