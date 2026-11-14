Vapenindustrin i Schweiz växer men klagar på att man hålls tillbaka av en lag som infördes för att stoppa legosoldater.
Vapenindustrin stoppas: "Lagen är en katastrof"
Schweiziska företag inom vapen och försvar klagar över att landets ansträngningar att bygga upp försvarsindustrin hämmas av en lag från 2015.
Det är en lag som syftar till att hålla legosoldater borta från landet, men nu menar industrin att den komplicerar rutinarbete som installation och underhåll och att utbilda utländska soldater.
Den federala lagen om privata säkerhetstjänster som tillhandahålls utomlands, infördes för elva år sedan efter att privata militära företag börjat etablera sig i Schweiz, inklusive Aegis Defence Service, en stor amerikansk regeringsentreprenör i Irak och Afghanistan.
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Har lämnat Schweiz – fler på väg
Aegis har sedan lämnat Schweiz på grund av lagstiftningen. Chefer inom sektorn säger att lagens räckvidd bortom Schweiz är särskilt problematisk, skriver Financial Times.
Den räckvidden gör att företagen inte befrias från restriktionerna i lagen genom att flytta personal och verksamhet utomlands.
Det gör att vissa schweiziska vapen- och försvarsföretag nu sägs överväga att flytta sina huvudkontor utomlands.
Branschen har krävt att lagens räckvidd utanför landet ska ändras eller att lagen ska skrotas helt.
Det skulle gå att göra eftersom de företag vars verksamhet motiverade lagen har lämnat landet, menar man.
”Det ursprungliga syftet med lagen var gott”, säger Peter Huber, entreprenör inom försvarssektorn och med styrelseposter i flera företag.
”Men sedan förvanskades det. Regeringen tolkar nu lagen på ett sätt som gör att den blivit något helt annat.”
Ovanlig lag – problemen växer
Lagens räckvidd är ovanlig, även med internationella mått mätt. Även om andra länder reglerar privata militära aktörer, är Schweiz ett av få länder som låter reglerna omfatta företag som verkar utomlands men styrs från schweiziskt territorium.
Problemet har, enligt branschen, blivit alltmer akut i takt med att krigen i Ukraina och Mellanöstern ökat efterfrågan på militära leverantörer som inte bara kan tillhandahålla utrustning utan även bidra med underhåll, utbildning och stöd.
Peter Huber berättar hos FT att ett schweiziskt företag förlorade ett kontrakt värt över fem miljoner schweizerfranc till en fransk konkurrent på grund av dessa regler.
Ett företag han är involverad i överväger att flytta sitt huvudkontor till USA.
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”Haft svårt att avgöra”
Swissmem, branschorganisation för den schweiziska verkstadsindustrin, uppger att de känner till fall där lagen har fördröjt eller stoppat tjänster utomlands, vilket tvingat företag att anlita tredje part till en extra kostnad.
Acutronic Group i Zürich, som tillverkar utrustning för tester av navigationssystem i flygplan och robotar, uppger att de haft svårt att avgöra om deras tekniker kan resa utomlands för att installera och ge support för företagets maskiner.
”Detta är ett exempel på välmenande lagstiftning där det finns ett glapp mellan det ursprungliga syftet och det faktiska genomförandet”, säger vd Florian Aigrain.
Stefan Brupbacher, vd för Swissmem, menar att reglerna utgör en ”plåga” för teknikintensiva tillverkningsföretag. ”Lagen är en fullständig katastrof”, är hans kategoriska omdöme.
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