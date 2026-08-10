Kina kringgår flaskhalsar och hot inom sjöfart genom Issilkesvägen genom Arktis. Nu kommer den första reguljära linjen.
"Dubbelt så snabbt": Kina hit via Arktis
Godstrafiken genom isfyllda nordiska vatten har ökat på senare år. Orsaken har tidigare varit att spara tid och kostnader.
Nu kommer den första reguljära containerlinjen mellan Europa och Asien denna väg och den förkortar restiderna avsevärt.
Arktis är ett alltmer attraktivt alternativ till världens traditionella sjöfartsleder, när den smältande polarisen kortar ner resan och rederier söker vägar undan flaskhalsar av olika slag.
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Första reguljära linjen
Sea Legend, ett kinesiskt containerrederi med fokus på Turkiet och Nordafrika, lanserar denna vecka den första reguljära containerlinjen genom Arktis.
Linjen, som ska trafikeras varje vecka, går längs ryska nordkusten och mellan kinesiska Ningbo och brittiska Felixstowe, skriver Financial Times.
Företaget har gett rutten namnet Ice Silk Road, ”Issidenvägen”, med en anspelning på den historiska Sidenvägen mellan Europa och Kina.
Resan halverar den normala tiden på 40 dagar mellan de två hamnarna och följer på ett rekordantal av 23 passager längs Nordostpassagen förra sommaren, 15 fler än året innan.
Kommer undan flaskhalsar och hot
Intresset stiger inom sjöfarten för rutten via Arktis. Man kommer undan flaskhalsar som Bab el-Mandeb-sundet vid infarten till Röda havet och därmed även Houthi-rörelsen attackerar fartyg.
Det var houthiernas två attacker mot saudiska tankfartyg i juli som fick oljepriset att åter stiga över 100 dollar.
”Vi har sett en tydlig ökning av trafiken genom Arktis och längs Nordostpassagen”, säger Rahul Khanna, global chef för sjöriskrådgivning hos Allianz.
”Fartygsägare ser nu i högre grad en möjlighet att spara mycket tid och pengar men även undvika geopolitiska flaskhalsar och konfliktzoner”, säger han hos FT.
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Isen smälter allt snabbare
Havsisens utbredning i Arktis under vinterns höjdpunkt minskade med 5,8 procent mellan 2024 och 2025, den största minskningen som någonsin uppmätts, enligt forskare vid University of Southampton.
Havsisens maximala utbredning återhämtade sig något i år men är den näst lägsta som någonsin registrerats.
”Effekterna av den globala uppvärmningen i Arktis är minst sagt svindlande”, säger Kanadas tidigare miljöminister Steven Guilbeault.
”Klimatförändringarna kommer att öka säkerhetsriskerna i Arktis, särskilt om allt fler fartyg som inte nödvändigtvis kommer från arktiska nationer trafikerar området.”
”Stor risk att bli fast”
Intresset för att använda Arktis för sjöfart avspeglar sig även i fler beställningar av isklassade fartyg.
Förra året byggdes 167 sådana fartyg, den högsta siffran på över ett decennium, och ytterligare 164 planeras för i år, enligt Veson Nautical.
Arktis innebär dock fortfarande stora utmaningar för sjöfarare, som behöver erfarenhet av att navigera genom isfält, ofta utan GPS då tekniken kan sluta fungera så långt norrut.
”Det är stor risk att fartyg blir fast om det inte finns tillgång till isbrytare”, säger Rahul Khanna.