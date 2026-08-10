"Dubbelt så snabbt": Kina hit via Arktis

Kommer undan flaskhalsar och hot

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Intresset stiger inom sjöfarten för rutten via Arktis. Man kommer undan flaskhalsar som Bab el-Mandeb-sundet vid infarten till Röda havet och därmed även Houthi-rörelsen attackerar fartyg.

Det var houthiernas två attacker mot saudiska tankfartyg i juli som fick oljepriset att åter stiga över 100 dollar.

”Vi har sett en tydlig ökning av trafiken genom Arktis och längs Nordostpassagen”, säger Rahul Khanna, global chef för sjöriskrådgivning hos Allianz.

”Fartygsägare ser nu i högre grad en möjlighet att spara mycket tid och pengar men även undvika geopolitiska flaskhalsar och konfliktzoner”, säger han hos FT.

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Isen smälter allt snabbare

Havsisens utbredning i Arktis under vinterns höjdpunkt minskade med 5,8 procent mellan 2024 och 2025, den största minskningen som någonsin uppmätts, enligt forskare vid University of Southampton.

Havsisens maximala utbredning återhämtade sig något i år men är den näst lägsta som någonsin registrerats.

”Effekterna av den globala uppvärmningen i Arktis är minst sagt svindlande”, säger Kanadas tidigare miljöminister Steven Guilbeault.

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”Klimatförändringarna kommer att öka säkerhetsriskerna i Arktis, särskilt om allt fler fartyg som inte nödvändigtvis kommer från arktiska nationer trafikerar området.”

Trafiken via Arktis ökar. Nu kommer den första reguljära containerlinjen den vägen mellan Kina och Europa, ett nytt steg inom global sjöfart. (Foto: David Goldman /AP-TT)

”Stor risk att bli fast”

Intresset för att använda Arktis för sjöfart avspeglar sig även i fler beställningar av isklassade fartyg.

Förra året byggdes 167 sådana fartyg, den högsta siffran på över ett decennium, och ytterligare 164 planeras för i år, enligt Veson Nautical.

Arktis innebär dock fortfarande stora utmaningar för sjöfarare, som behöver erfarenhet av att navigera genom isfält, ofta utan GPS då tekniken kan sluta fungera så långt norrut.

”Det är stor risk att fartyg blir fast om det inte finns tillgång till isbrytare”, säger Rahul Khanna.

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