Drönarmuren mot Ryssland är redan delvis färdig i Europa. Nu återstår att se vilka regeringar som fortsatt vill öppna sina plånböcker och skydda sin yttre gräns mot ryska drönare.
Drönarmur mot Ryssland redan delvis färdig
I takt med att tonläget skärps mellan Nato och Ryssland och ryska drönare blir en allt vanligare syn vid EU:s gränser står det även klart att en ”drönarmur” – ett försvarssystem som gör det möjligt att upptäcka och vid behov förstöra drönare som inkräktar vid ens gräns – ska byggas.
Drönarmur täcker stort område
Många ifrågasätter dock om ett sådant system ens är möjligt att bygga eftersom en sådan “drönarmur” kommer behöva täcka ett enormt område och kosta stora summor.
Skyddet är dock redan delvis på plats och nu är det upp till ländernas regeringar om de vill stå för ytterligare kostnader som krävs, skriver Euronews.
Finska försvarsmaktens tidigare forskningschef Jyri Kosola ser att en utbyggd drönarmur är möjlig.
”Vi har alla förutsättningar för att bygga upp system av den här typen. Myndigheterna har en viss förmåga att upptäcka och försvara sig, men någon massiv drönarmur som täcker hela östgränsen har vi inte än”, säger han.
”Det är inget hundraprocentigt skydd, men det höjer kostnaderna för anfallaren. En sådan mur har en klar försvarseffekt, men inte är det någon mirakellösning.”
Bolagen ska skydda EU
Åtta bolag är redan involverade i projektet med att försvara EU:s yttre gränser från drönare. Ett av dem är det estniska försvarsföretaget DefSecIntel som nu lyfter blicken direkt mot EU:s ledare.
“Det vi förväntar oss är en bekräftelse på att problemet är allvarligt och att de vill agera”, säger vd:n Jaanus Tamm.
“Vi hoppas på en mycket konkret plan.”
Systemet använder radar, kameror, radiofrekvensdetektorer och drönarens riktning för att bestämma om en fientlig drönare ska få sin signal störd eller blockerad eller om den ska träffas av en annan drönare.
Systemet sköts via AI
Drönarmurens system sköts via AI, vilket vidare betyder att allt från drönardetektering till avlyssning är automatiserat.
Efter de senaste incidenterna med ryska drönare över bland annat Polen är EU betydligt mer välvilligt att satsa på ett nytt försvarssystem.
Nästa steg blir att försöka samordna hur pass mycket en ny drönarmur ska byggas ut.
