Drönarmur mot Ryssland redan delvis färdig

I takt med att tonläget skärps mellan Nato och Ryssland och ryska drönare blir en allt vanligare syn vid EU:s gränser står det även klart att en ”drönarmur” – ett försvarssystem som gör det möjligt att upptäcka och vid behov förstöra drönare som inkräktar vid ens gräns – ska byggas.

Drönarmur täcker stort område

Många ifrågasätter dock om ett sådant system ens är möjligt att bygga eftersom en sådan “drönarmur” kommer behöva täcka ett enormt område och kosta stora summor.

Skyddet är dock redan delvis på plats och nu är det upp till ländernas regeringar om de vill stå för ytterligare kostnader som krävs, skriver Euronews.

Finska försvarsmaktens tidigare forskningschef Jyri Kosola ser att en utbyggd drönarmur är möjlig.

”Vi har alla förutsättningar för att bygga upp system av den här typen. Myndigheterna har en viss förmåga att upptäcka och försvara sig, men någon massiv drönarmur som täcker hela östgränsen har vi inte än”, säger han.

”Det är inget hundraprocentigt skydd, men det höjer kostnaderna för anfallaren. En sådan mur har en klar försvarseffekt, men inte är det någon mirakellösning.”