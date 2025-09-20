Dagens PS
Efter ryska kränkningen – pressen ökar på Nato

Pressen ökar på Nato
Pressen ökar på Nato och Mark Rutte, till höger, och General Alexus G. Grynkewich. Här på Natos högkvarter förra fredagen. (AP Photo/Virginia Mayo) VLM101
Mikael Gullström
Mikael Gullström
Uppdaterad: 20 sep. 2025Publicerad: 20 sep. 2025

Som rapporterades igår så flög tre ryska MiG-31-plan flög in över Estland i tolv minuter. Nu kräver regeringen i Tallinn en kraftfull respons från Nato. Moskva förnekar däremot intrånget.

Estland har kallat till akuta konsultationer inom Nato efter att tre ryska MiG-31 stridsflygplan utan tillstånd trängde in i landets luftrum på fredagen.

Tolv minuter som kan förändra säkerhetsläget

Planen flög över Finska viken och stannade inne över estniskt territorium i totalt tolv minuter, enligt den estniska regeringen.

Italien, Finland och Sverige skickade omedelbart upp jaktflyg som en del av Natos uppdrag för att stärka det östra flankförsvaret. En talesperson för Nato beskrev händelsen i BBC som ”ännu ett exempel på ett vårdslöst ryskt beteende och ett bevis på alliansens förmåga att svara”.

Estlands premiärminister Kristen Michal betonade allvaret: ”Natos svar på varje provokation måste vara enat och starkt”

Artikel 4 aktiveras för andra gången denna månad

Tallinn har aktiverat artikel 4 i Natos fördrag, vilket innebär att alliansens 32 medlemsländer samlas för akuta konsultationer när ett medlemsland känner sig hotat.

Det är andra gången på kort tid som artikel 4 används. Polen begärde samma procedur tidigare i september efter att ryska drönare kränkt landets luftrum.

”Vi anser det nödvändigt att samråda med våra allierade för att säkerställa en gemensam lägesbild och komma överens om nästa steg,” sade premiärminister Michal.

USA:s president Donald Trump kommenterade kort: ”Jag gillar det inte. Jag gillar inte när det händer. Det kan bli stora problem”

Moskva: ”Reguljär flygning”

Från ryskt håll kommer ett tvärt nej till anklagelserna enligt TT. Enligt det ryska försvarsdepartementet var planen på en ”reguljär flygning helt i enlighet med internationella luftrumsregler” och de ska inte ha kränkt några andra staters gränser.

”Det bekräftas av objektiv övervakning,” hävdar Moskva och tillägger att flygningen skedde över neutrala vatten i Östersjön, mer än tre kilometer från den estniska ön Vaindloo

“Exempellöst fräckt”

Estlands utrikesminister Margus Tsahkna reagerade kraftfullt och kallade kränkningen ”exempellöst fräck”. I en intervju med DN förklarade han att Ryssland systematiskt testar Nato.

”Putin ökar trycket och testar Nato väldigt öppet redan nu. Vi måste vara väldigt beslutsamma och ge mycket tydliga signaler, inte bara genom att prata utan också genom att agera”

Han framhöll också att det inte är ett isolerat problem för Estland eller Polen, utan för hela Europa. ”Ryssland är vårt gemensamma problem. Därför förväntar vi oss mer solidaritet eftersom vi skyddar gränsen, vi tar första smällen och måste svara.”

”Putin försöker koka oss som en groda”

Tsahkna använde en dramatisk metafor för att beskriva situationen: ”Han försöker koka oss som en groda.” Med det menade han att Ryssland successivt ökar trycket för att se hur långt Nato är berett att tolerera provokationer utan att svara kraftfullt.

Han pekade på hur ryska drönare nyligen kränkt Polens luftrum, vilket fick Nato att svara med nedskjutningar och den nya operationen Eastern Sentry. Även om han tyckte det var ”ett riktigt starkt svar” ifrågasatte han om det räcker för att avskräcka Kreml.

Det hårdnande klimatet har redan lett till att Estland tidigarelagt sin upprustning. Målet att lägga 5,3 procent av BNP på försvaret, ett av de högsta i Nato, ska nu uppnås redan nästa år. Det är fyra år tidigare än planerat förklarar han i samma intervju med DN.

Tsahkna sammanfattade situationen ”Jag tror inte att det finns någon regering i Europa längre som kan säga att Ryssland inte är ett direkt hot mot Europa och Nato.

Ett viktigt test för Nato

Händelsen med de ryska stridsplanen är den femte registrerade luftkränkningen mot Estland i år.

Det sker också mot bakgrund av att ryska styrkor intensifierat sina flyg- och markattacker i Ukraina, samtidigt som spänningarna med Polen och Rumänien ökat efter flera drönarincidenter

EstlandKränkningarNatoRyssland
Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström
Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

