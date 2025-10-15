Läkaren varnar: "Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa"

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Tigermyggan har landat i Europa

Den asiatiska tigermyggan, som sprider både dengue och chikungunya, finns nu i 369 regioner i Europa – tre gånger fler än för ett decennium sedan. Enligt WHO orsakar myggor över 2,7 miljoner dödsfall varje år. Samtidigt fortsätter svenskarna att boka solresor i rekordtakt. TUI rapporterar starka bokningar till Vietnam, Thailand, Egypten och Kap Verde – destinationer där flera vacciner rekommenderas.

Ändå svarar sju procent i Novus-undersökningen att de har ”bra koll” på vad som gäller. Resten chansar.

Många svenskar reser till Thailand utan att veta vilket skydd de saknar. (AP Photo/Courtney Bonnell)

”Det är inte bara för din egen skull”

Enligt VaccinDirekt handlar vaccination inte bara om egen hälsa, utan även om globalt smittskydd. ”När man vaccinerar sig skyddar man också andra – både på resmålet och hemma. Många underskattar riskerna”, säger Zacharias.

Hon rekommenderar att boka resevaccin minst sex veckor före avresa. Flera vaccin kräver flera doser med veckors mellanrum, särskilt för längre resor i Asien eller Afrika.

Vinterresmålen som kräver spruta

Enligt VaccinDirekt är det särskilt viktigt att se över skyddet inför resor till Vietnam (hepatit A och B, japansk encefalit, tyfoid, dengue), Thailand (hepatit A och B, kolera, rabies), Kap Verde (hepatit och tyfoid) och Egypten (hepatit, kolera och rabies). Kanarieöarna är undantaget – där räcker grundvaccinationen.

Men glöm inte: myggmedel, långärmat och myggnät är fortfarande de mest effektiva skydden.

Svenskarnas vaccinvanor – i siffror

31 procent vaccinerar sig alltid inför resa

15 procent gör det oftast

44 procent har ”lite” kunskap om vilka vaccin som gäller

14 procent har ingen koll alls

Som resefilosofen kunde ha sagt: att resa är att leva – men helst inte med feber och myggbett.

Strandliv i Koh Samui kan bli ännu skönare med ett uppdaterat vaccinationskort. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Tre saker att tänka på inför vinterresan

Börja i tid – vissa vaccin kräver flera doser. Rådgör med expert – risken varierar mellan länder. Skydda dig mot mygg – långärmat och myggmedel räddar semestern.

Källa: VaccinDirekt, Novus, TUI, Ving, WHO.

