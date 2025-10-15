Läkaren varnar: "Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa"

MISSA INTE:

Sol, bad – och en och annan mygga. Thailand kräver mer än bara solkräm i bagaget. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Solen lockar – men sprutan och skydd glöms. En ny Novus-undersökning visar att sex av tio svenskar inte vet vilka vaccin som behövs inför vinterresan. Samtidigt ökar spridningen av myggburna sjukdomar som denguefeber i populära resmål som Thailand och Vietnam. ‘Många reser iväg helt oskyddade – det kan sluta illa’, varnar läkaren Charlotta Zacharias på VaccinDirekt.

Sjukvård i Phuket? Låt det förbli en berättelse du bara hör om – inte upplever själv. (Foto: Pressbild)

Svenskar packar passet – men glömmer sprutan

När snön faller hemma packar vi solhatt och solkräm – men sällan spruta. Trots att denguefeber nu klassas som en global epidemi, och att antalet fall fördubblats varje år sedan 2021, uppger bara en tredjedel av svenskarna att de vaccinerar sig inför resor till länder där det rekommenderas. En siffra som får läkaren Charlotta Zacharias på VaccinDirekt att höja ögonbrynen.

”Smittläget ser helt annorlunda ut i dag än för tio år sedan. Nya myggarter etablerar sig i Europa och sjukdomar som tidigare var tropiska sprids nu även på kontinenten. Därför är rådgivning inför resan viktigare än någonsin,” säger hon.

Tigermyggan har landat i Europa

Den asiatiska tigermyggan, som sprider både dengue och chikungunya, finns nu i 369 regioner i Europa – tre gånger fler än för ett decennium sedan. Enligt WHO orsakar myggor över 2,7 miljoner dödsfall varje år. Samtidigt fortsätter svenskarna att boka solresor i rekordtakt. TUI rapporterar starka bokningar till Vietnam, Thailand, Egypten och Kap Verde – destinationer där flera vacciner rekommenderas.

Ändå svarar sju procent i Novus-undersökningen att de har ”bra koll” på vad som gäller. Resten chansar.

Travel Thailand
Många svenskar reser till Thailand utan att veta vilket skydd de saknar. (AP Photo/Courtney Bonnell)
”Det är inte bara för din egen skull”

Enligt VaccinDirekt handlar vaccination inte bara om egen hälsa, utan även om globalt smittskydd. ”När man vaccinerar sig skyddar man också andra – både på resmålet och hemma. Många underskattar riskerna”, säger Zacharias.

Hon rekommenderar att boka resevaccin minst sex veckor före avresa. Flera vaccin kräver flera doser med veckors mellanrum, särskilt för längre resor i Asien eller Afrika.

Vinterresmålen som kräver spruta

Enligt VaccinDirekt är det särskilt viktigt att se över skyddet inför resor till Vietnam (hepatit A och B, japansk encefalit, tyfoid, dengue), Thailand (hepatit A och B, kolera, rabies), Kap Verde (hepatit och tyfoid) och Egypten (hepatit, kolera och rabies). Kanarieöarna är undantaget – där räcker grundvaccinationen.

Men glöm inte: myggmedel, långärmat och myggnät är fortfarande de mest effektiva skydden.

Svenskarnas vaccinvanor – i siffror

31 procent vaccinerar sig alltid inför resa
15 procent gör det oftast
44 procent har ”lite” kunskap om vilka vaccin som gäller
14 procent har ingen koll alls

Som resefilosofen kunde ha sagt: att resa är att leva – men helst inte med feber och myggbett.

Thailand
Strandliv i Koh Samui kan bli ännu skönare med ett uppdaterat vaccinationskort. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Tre saker att tänka på inför vinterresan

  1. Börja i tid – vissa vaccin kräver flera doser.
  2. Rådgör med expert – risken varierar mellan länder.
  3. Skydda dig mot mygg – långärmat och myggmedel räddar semestern.

Källa: VaccinDirekt, Novus, TUI, Ving, WHO.

Vill du läsa mer om resor och hälsa? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om De 10 bästa italienska restaurangerna i StockholmRökelse, biomarkörer och snorkling – Maldiverna gör wellness på nytt sätt och Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

