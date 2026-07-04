Sverige och Irland är hem för ryska företag inom aluminium. Det ger råvaror till Rysslands krig och miljoner till krigskassan.
Kritiken mot Sverige: Pengar till oligarker – råvaror till kriget
Ryska Rusal är världens näst största aluminiumtillverkare, grundat av ryske oligarken Oleg Deripaska.
I dag tillverkar Rusal aluminium även utanför Ryssland – bland annat i irländska Limerick och i Sundsvall.
Dagens PS skrev förra året om bolaget i Sundsvall, Kubal, Kubikenborg aluminium AB, aluminiumsmältverk och Sveriges enda producent av aluminiumråvara.
470 anställda producerar 135 000 ton primäraluminium, enligt de senaste siffrorna.
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Plockade ut 791 miljoner
Smältverket uppfördes redan 1942 av Sako, Svenska aluminiumkompaniet, och ägdes från 1969 av Gränges.
2007 sålde Gränges Kubal till ryska Rusal, kontrollerat av oligarken Oleg Deripaska.
Så sent som september 2024 plockade ägarna ut 791 miljoner kronor ur bolaget, efter beslut vid en extra bolagsstämma.
Pengarna skickades till ett holdingbolag på Cypern, Libertatem Materials Ltd, också kontrollerat av Deripaska.
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Hälften direkt till Putins vän
Enligt Sundsvalls tidning tog Deripaska själv emot en andel på 355 miljoner kronor av vinstpengarna, vilket i förlängningen till god del hamnar i krigskassan hos Vladimir Putin, personlig vän till Deripaska.
”Det här är pengar som kommer att bidra till den ryska krigskassan”, sade Jörgen Berglund, M-riksdagsledamot från Sundsvall, efter avslöjandet.
Martin Ådahl, C-riksdagsledamot från regionen, talade om ”blodspengar” och kallade det hela ”graverande och bedrövligt”.
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Exporten till Ryssland ökar
På Irland har nu en grupp utredare tillsammans med Irish Times dokumenterat hur aluminium för miljarder går till Moskva-handlaren ASK som i sin tur säljer råvaran vidare till vapenproducerande ryska bolag.
Exporten till Ryssland har dessutom ökat under åren av krig i Ukraina. I början av kriget tog Ryssland emot 23 procent av det irländska raffinaderiets tillverkning. I dag är det uppe i 68 procent enligt vissa uppgifter, ”mer än hälften” enligt andra.
Aluminium är helt avgörande för försvarsindustrin och i dessa dagar har det varit svårare att komma över på grund av läget kring Hormuzsundet.
Euronews skriver att 39 EU-parlamentariker skrivit till EU-kommissionen och begärt att man ska lägga press på Irland och sluta stötta Rysslands krig.
Irlands regering värjer sig mot kritiken och förklarar att man behöver både jobben och produkterna.
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”Samma obehagliga sits”
”Sverige befinner sig i samma obehagliga sits som Irland eftersom Rusals dotterbolag Kubal är Sveriges enda smältverk”, skriver Om Europa som konstaterar att den svenska regeringen i ohelig allians med fackföreningar och Sundsvalls kommun försvarat bolaget i Sundsvall.
Krav har rest på att företaget ska sättas under statlig tvångsförvaltning, men moderate handelsministern Benjamin Dousa har avvisat idén hos Sundsvalls tidning.
”Det finns många nackdelar med att staten går in och tar över en verksamhet,” var Dousas kommentar.
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Zelenskyj kritisk
I Irland har upprördheten växt efter avslöjanden i mars kring de lönsamma kopplingarna mellan Aughinish Alumina och Rysslands militärindustriella komplex.
Irland godkänner exporten till Ryssland, vilket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserade som hedersgäst när Irland i veckan tog över ordförandeskapet i EU, refererar Euronews.
”Varje ton råmaterial som hamnar i Ryssland används mot oss i detta krig”, konstaterade Zelenskyj.
Irlands premiärminister Micheál Martin hänvisar till en utredning som snart ska vara klar.
”Vi hoppas verkligen på ett för oss positivt resultat av denna utredning, och vi hoppas att vi inte behöver vänta i månader på det”, var Zelenskyjs kommentar till den saken.
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