Liga avslöjad: "Stal premiumbilar för en halv miljard"

Två stulna bilar på långtradare

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Polisen får en öppning in i ligan i mars 2025. När gränspolisen i Kapellskär kontrollerar en långtradare hittar de två stulna bilar, en Dodge Ram och en Land Rover, på trailern.

Enligt färdskrivaren har de lastats på trailern vid en rastplats i Undenäs, några mil öster om Mariestad.

Polisen börjar leta efter ett gömställe i trakten för tjuvarna, men hittar det inte. Men ett halvår senare stjäls två Ferrari och en Bentley i Katrineholm.

Tjuvarna gör uppenbarligen en miss, för plötsligt pingar en av bilarnas gps-sändare till och visar en position i Töreboda, även det i Mariestads-trakten.

Det gör att polisen 17 november hittar en gård utanför Töreboda. Där finns tre Dodge Ram, av vilka två stulits i Lidköping och en i Katrineholm några dagar tidigare.

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Dömd till fängelse

En man grips och döms i slutet av april i år till fängelse i tre år och nio månader.

Michael Ståhlgren är så här långt polisens förundersökningsledare, men nu tar Mats Dahlgren, åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet, RIO, över.

I bostadshuset på fastigheten hittas DNA-spår från tre personer. Ett av dem kommer från den man som nu står åtalad.

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Mannens DNA finns även på den stulna Land Rover som återfanns på lastbilen i Kapellskär.

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En mobiltelefon som kan knytas till en i den liga som avslöjats visar hur man rört sig över stora sträckor för att hitta premiumbilar att stjäla. (Bild: Polisen)

”Minst 300 premiumbilar”

Både polis och åklagare är övertygade om att ligan hanterat långt fler fordon än de fyra åtalet nu gäller.

Mats Dahlgren pekar konkret på fler stölder: en Dodge Ram i Hjo, en Land Rover i Torshälla, två Porsche i Säter och tre fordon i Katrineholm.

”Vid sex tillfällen hittas information som visar att de med hundra procents säkerhet kan kopplas till gården utanför Töreboda. Det är väldigt tydligt att det här gänget ligger bakom”, säger åklagaren.

Michael Ståhlgren instämmer. Hans tid som förundersökningsledare indikerar att ligan stulit minst 300 premiumbilar i Sverige, totalt till ett värde över en halv miljard kronor.

”De har tagit 4-5 bilar i månaden, ibland tre på en vecka. De skickas snabbt ur landet”, konstaterar Ståhlgren.

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