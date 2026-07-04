En liga stal minst 300 premiumbilar. Värdet uppskattas till en halv miljard kronor. Nu ställs en av medlemmarna inför rätta.
Liga avslöjad: "Stal premiumbilar för en halv miljard"
Skaraborgs tingsrätt är platsen när ytterligare en man i det som kallas ”Dodge Ram-ligan” står inför rätta.
Det är en man från Baltikum, i 40-årsåldern, som står åtalad för fyra bilstölder.
Polisen Michael Ståhlgren har följt och jagat ligan under flera år och konstaterar att åtalet för de fyra bilarna bara är toppen på det berömda isberget.
”De här killarna har stulit minst 300 premiumbilar”, konstaterar han hos MT.
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Såg mönster i stölderna
Han började för flera år sedan granska stölder av premiumbilar, definierat som bilar som kostar runt miljonen.
”Jag såg till att få information om alla dyra bilar som stulits i Sverige sedan 2018. Efter ett tag började jag undra varför vi i Skaraborg var så hårt drabbade”, berättar han.
Tillvägagångssättet var likartat. En störningssändare användes för att påverka bilens gps-utrustning så den inte kunde skicka positionssignaler.
Måltavlan för stölderna var märken som Dodge Ram, Porsche, Ferrari och Land Rover.
Två stulna bilar på långtradare
Polisen får en öppning in i ligan i mars 2025. När gränspolisen i Kapellskär kontrollerar en långtradare hittar de två stulna bilar, en Dodge Ram och en Land Rover, på trailern.
Enligt färdskrivaren har de lastats på trailern vid en rastplats i Undenäs, några mil öster om Mariestad.
Polisen börjar leta efter ett gömställe i trakten för tjuvarna, men hittar det inte. Men ett halvår senare stjäls två Ferrari och en Bentley i Katrineholm.
Tjuvarna gör uppenbarligen en miss, för plötsligt pingar en av bilarnas gps-sändare till och visar en position i Töreboda, även det i Mariestads-trakten.
Det gör att polisen 17 november hittar en gård utanför Töreboda. Där finns tre Dodge Ram, av vilka två stulits i Lidköping och en i Katrineholm några dagar tidigare.
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Dömd till fängelse
En man grips och döms i slutet av april i år till fängelse i tre år och nio månader.
Michael Ståhlgren är så här långt polisens förundersökningsledare, men nu tar Mats Dahlgren, åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet, RIO, över.
I bostadshuset på fastigheten hittas DNA-spår från tre personer. Ett av dem kommer från den man som nu står åtalad.
Mannens DNA finns även på den stulna Land Rover som återfanns på lastbilen i Kapellskär.
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”Minst 300 premiumbilar”
Både polis och åklagare är övertygade om att ligan hanterat långt fler fordon än de fyra åtalet nu gäller.
Mats Dahlgren pekar konkret på fler stölder: en Dodge Ram i Hjo, en Land Rover i Torshälla, två Porsche i Säter och tre fordon i Katrineholm.
”Vid sex tillfällen hittas information som visar att de med hundra procents säkerhet kan kopplas till gården utanför Töreboda. Det är väldigt tydligt att det här gänget ligger bakom”, säger åklagaren.
Michael Ståhlgren instämmer. Hans tid som förundersökningsledare indikerar att ligan stulit minst 300 premiumbilar i Sverige, totalt till ett värde över en halv miljard kronor.
”De har tagit 4-5 bilar i månaden, ibland tre på en vecka. De skickas snabbt ur landet”, konstaterar Ståhlgren.