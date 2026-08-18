Strandade klättrare får betala själva för helikopter

”Opportunister”

Borgmästaren beskriver gruppen som ”opportunister och farliga människor” och menar att de aldrig borde ha gett sig upp på berget.

”Det är dags att det upphör” säger Peillex om systemet där staten betalar för räddningsinsatser. Enligt honom innebär det i praktiken att försäkringsbolagen gynnas när offentliga pengar används för att rädda personer som själva tagit risker.

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Utspelet har väckt kritik. Charles Van der Elst, ordförande för den franska federationen för alpina klubbar och bergsklättring, anser att borgmästaren ger en missvisande bild av händelsen och att klättrarna inte hade gjort något fel, skriver ITV.

Peillex har svarat med fortsatt hård kritik och hävdar att klättrarna själva publicerat bilder från helikopterfärden på Instagram.

”Jag gjorde rätt som lät dem betala för färden”, skriver han på X.

Traditionellt kostnadsfritt

Frågan är särskilt känslig i Frankrike eftersom bergsräddning traditionellt har varit kostnadsfri. Debatten om vem som ska betala har dock blivit allt hetare. En fransk granskning har tidigare pekat på kraftigt stigande kostnader för räddningsinsatser i bergen och föreslagit att vissa utländska klättrare själva ska stå för kostnaden.

Peillex har länge drivit frågan om större personligt ansvar på Mont Blanc. För fyra år sedan föreslog han att klättrare skulle behöva betala en deposition på 15 000 euro för att täcka kostnader för en eventuell räddningsinsats eller begravning.

Ingår i Sverige – men inte för trötta

I Sverige betalar staten via Polismyndigheten när en helikopter används i en akut räddnings- eller sökinsats i fjällen, skriver fjällräddningen.

Den som är nödställd eller skadad i de svenska fjällen behöver alltså inte betala något för själva räddningshelikoptern. Den som däremot bara är trött och vill ha skjuts ned från fjället får betala 30 000 kronor om det visar sig att det inte är något nödläge, vilket händer ibland, enligt Natursidan.

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