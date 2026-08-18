Hotellkungen Petter Stordalens tidigare medarbetare har erkänt att han förskingrat miljontals kronor från Strawberry Group.
Petter Stordalens hotellkedja svindlad på miljoner
Fram till nyligen arbetade den nu gripna och häktade medarbetaren för norrmannen Petter Stordalens hotellimperium.
Han är nu fått besöks- och kontaktförbud på häktet och står anklagad för grov förskingring mot Strawberry Group.
Det är ett brott som kan ge upp till sex års fängelse i Norge.
Enligt norska Dagens Næringsliv har mannen tillskansat sig flera miljoner kronor under det brottsliga förfarandet.
Erkänt sitt grova brott för polisen
Enligt Bjørn Rudjord, mannens juridiska ombud som uttalar sig i DN.no, samarbetar hans klient ”fullt ut med polisen” och har också erkänt sig skyldig till förskingring.
Motivet är oklart. Hans advokat vill inte kommentera det.
Häktesrestriktionerna som den tidigare Petter Stordalen-medarbetaren fått beror enligt polisen på risken att han kan undanröja bevis.
Enligt mannen själv har andra dragit nytta av hans brott, men alla detaljer är inte klarlagda i fallet.
Domstolen: Kan förstöra bevisföring
Oslo tingsrätt anser att det finns en möjlig risk att den anklagade ”kan förverka bevis, bland annat genom att sälja, flytta, dölja eller på annat sätt göra tillgångar otillgängliga eller genom att påverka uttalanden från personer som kan ha information om vinning”.
Strawberry Group har ingen kommentar utan hänvisar till polisen.
Verdens Gang var först ut att rapportera om nyheten och uppger att den frihetsberövade mannen är i 30-årsåldern.
Petter Stordalen: Inga kommentarer
Han var ”en betrodd anställd i Petter Stordalens företag”, skriver VG och konstaterar att det var vid 21-tiden i fredags kväll som han greps.
Under helgen har han förhörts i ärendet.
Polisen har nu för avsikt att genomföra husrannsakningar och förhör av fler personer.
Hotellmiljardären Petter Stordalen har ombetts men avböjt att kommentera VG:s uppgifter.
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