Petter Stordalens hotellkedja svindlad på miljoner

Det är ett brott som kan ge upp till sex års fängelse i Norge.

Enligt norska Dagens Næringsliv har mannen tillskansat sig flera miljoner kronor under det brottsliga förfarandet.

Erkänt sitt grova brott för polisen

Enligt Bjørn Rudjord, mannens juridiska ombud som uttalar sig i DN.no, samarbetar hans klient ”fullt ut med polisen” och har också erkänt sig skyldig till förskingring.

Motivet är oklart. Hans advokat vill inte kommentera det.

Häktesrestriktionerna som den tidigare Petter Stordalen-medarbetaren fått beror enligt polisen på risken att han kan undanröja bevis.

Enligt mannen själv har andra dragit nytta av hans brott, men alla detaljer är inte klarlagda i fallet.