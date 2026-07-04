Ukraina: Så används stulna svenska bilar i kriget

”Används mot Ukraina”

”Bilarna kan användas i andra brottsliga sammanhang som till exempel i vapen-, narkotika och människosmuggling samt penningtvätt. Vi misstänker även att bilarna hamnar i Ryssland och används i kriget mot Ukraina”, tillägger Krüger.

Runt det nätverk som avslöjade har nu totalt fem personer åtalats. I samtliga fall är omfattande stölder av Dodge Ram Pickup en central del.

Under hösten dömdes två personer i nätverket till flera års fängelse. Efter det har ytterligare tre ligamedlemmar åtalats.

Redan under 2023 började stölderna av Doge Ram-bilar öka tydligt. Polisen kunde se att stölderna genomfördes i Stockholms-området, Västra Götaland och Skåne.

Gemensamt? Det rör sig om geografiska områden nära stora hamnar och Öresundsbron.

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Uppdraget: Stjäla Dodge Ram

Polisen misstänker att biltjuvarna har kommit till Sverige enbart i syfte att stjäla Dodge Ram och på plats fått all utrustning som krävs för att stjäla bilarna, bygga om dem och sedan föra dem ut ur Sverige.

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”Biltjuvarna behöver först hitta bilarna de har fått beställning på. De använder olika sätt för att hitta bilmärket de är ute efter. De använder sökmotorer, söker igenom långtidsparkeringar och vi har tidigare sett exempel på bilar som har försetts med GPS-sändare vid bilverkstäder så att den kriminella ligan kan följa den geografiska positionen på bilen”, säger Angela Lazarevic, utredare vid gränspolisen.

Innan bilarna förs ut från Sverige byter man chassinummer och förser bilarna med falska registreringsplåtar.

När bilarna är klara att föras ut från Sverige transporteras de i lastbilar eller så kör en bilförare ut dem ur landet.

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Greps – nu har stölderna upphört

Sedan denna liga gripits, har stölderna av Dodge Ram i stort sett upphört, vilket tyder på att polisen har slagit ut detta nätverk, åtminstone för stunden.

”Nätverket har varit aktivt i Stockholm sedan 2024 och totalt har vi kunnat bevisa att nätverket ligger bakom sju Ram-stölder, två förberedelser samt ett försök till stöld”, säger Monica Krüger.

”Vi misstänker förstås att nätverket ligger bakom många fler Ram-stölder än så, men som inte alltid leder till åtal. Innan vi avslutar ärendet helt så är förhoppningen att fler kan åtalas”, avslutar Monica Krüger.

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