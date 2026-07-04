Stulna svenska bilar av ett specifikt märke hamnar i Ryssland. Sedan används de i kriget mot Ukraina. Så här går det till.
Ukraina: Så används stulna svenska bilar i kriget
Ligan misstänks ha stulit minst 300 premiumbilar i Sverige, värderade totalt till mer än en halv miljard kronor.
Dagens PS har skrivit om hur polisen avslöjat och rullat upp stöldligan, efter att ha fått en ingång mot ligan via två stulna bilar som hittades på ett lastbilssläp i Kapellskär, på väg österut.
Nu kommer avslöjandena om vad bilarna används till – och varför fordon som Dodge Ram är extra stöldbegärliga.
Misstanken är att de används som avfyrningsramper för drönare i kriget i Ukraina.
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”Bygger ställning på flaket”
”Man bygger en ställning på flaket där drönaren placeras. Sedan gasas bilen upp i 100 kilometer i timmen så att drönaren får luft under vingarna och kan lyfta utan att slita på batteriet”, berättar polisen Michael Ståhlgren.
Som förundersökningsledare ledde han polisens utredning av den nu avslöjade stöldligan, med centrum nära Mariestad.
Det här stämmer väl med misstankar polisen offentliggjorde redan i början av 2026 och nu får fortsatta belägg för.
”Fordonsbrottslighet handlar om mer än bara stulna bilar, det är en brottslighet som är en del av något större. Pengarna som genereras går inte sällan till annan grov organiserad brottslighet”, konstaterar Monica Krüger, internationell brottsnätverkskoordinator vid gränspolisenheten i Stockholm.
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”Används mot Ukraina”
”Bilarna kan användas i andra brottsliga sammanhang som till exempel i vapen-, narkotika och människosmuggling samt penningtvätt. Vi misstänker även att bilarna hamnar i Ryssland och används i kriget mot Ukraina”, tillägger Krüger.
Runt det nätverk som avslöjade har nu totalt fem personer åtalats. I samtliga fall är omfattande stölder av Dodge Ram Pickup en central del.
Under hösten dömdes två personer i nätverket till flera års fängelse. Efter det har ytterligare tre ligamedlemmar åtalats.
Redan under 2023 började stölderna av Doge Ram-bilar öka tydligt. Polisen kunde se att stölderna genomfördes i Stockholms-området, Västra Götaland och Skåne.
Gemensamt? Det rör sig om geografiska områden nära stora hamnar och Öresundsbron.
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Uppdraget: Stjäla Dodge Ram
Polisen misstänker att biltjuvarna har kommit till Sverige enbart i syfte att stjäla Dodge Ram och på plats fått all utrustning som krävs för att stjäla bilarna, bygga om dem och sedan föra dem ut ur Sverige.
”Biltjuvarna behöver först hitta bilarna de har fått beställning på. De använder olika sätt för att hitta bilmärket de är ute efter. De använder sökmotorer, söker igenom långtidsparkeringar och vi har tidigare sett exempel på bilar som har försetts med GPS-sändare vid bilverkstäder så att den kriminella ligan kan följa den geografiska positionen på bilen”, säger Angela Lazarevic, utredare vid gränspolisen.
Innan bilarna förs ut från Sverige byter man chassinummer och förser bilarna med falska registreringsplåtar.
När bilarna är klara att föras ut från Sverige transporteras de i lastbilar eller så kör en bilförare ut dem ur landet.
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Greps – nu har stölderna upphört
Sedan denna liga gripits, har stölderna av Dodge Ram i stort sett upphört, vilket tyder på att polisen har slagit ut detta nätverk, åtminstone för stunden.
”Nätverket har varit aktivt i Stockholm sedan 2024 och totalt har vi kunnat bevisa att nätverket ligger bakom sju Ram-stölder, två förberedelser samt ett försök till stöld”, säger Monica Krüger.
”Vi misstänker förstås att nätverket ligger bakom många fler Ram-stölder än så, men som inte alltid leder till åtal. Innan vi avslutar ärendet helt så är förhoppningen att fler kan åtalas”, avslutar Monica Krüger.