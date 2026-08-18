Svenska arkeologer har hittat en uppskattningsvis 9 000 år gammal grav i en svensk grotta, med en gravid tonåring begravd.
Nära Gotland: 9 000 år gammal grav med gravid tonåring
På en liten ö utanför Sveriges östkust har arkeologer upptäckt en många tusen år gammal tragedi.
På Lilla Karlsö, ett i dag obebott naturreservat utanför Gotland, har man hittat kvarlevorna av en ung kvinna, 14-19 år gammal, och ett foster som beräknas ha varit i graviditetsvecka 32-34.
Fyndet är en av de äldsta kända gravar där en gravid kvinna begravs bärande ett foster.
Men det är inte det enda fyndet på ön. Kvinnan och fostret är inte de enda som begravts där.
”Vi har identifierat ytterligare en eller möjligen två individer i grottan, åtminstone ett litet barn, även om det bara rör sig om enstaka benfragment. Detta tyder på att grottan har använts som gravplats eller liknande”, säger arkeologen Alexander Sjöstrand från Uppsala universitet.
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Använts som gravplats
”Detta stämmer också överens med förhållandena på grannön Stora Karlsö och i en grotta där, där man vid utgrävningar under slutet av 1880-talet påträffade kvarlevor efter cirka 15 individer från samma tidsperiod i en liknande grotta”, tillägger Sjöstrand hos Science Alert.
Ingången till den grotta som nu undersökts har länge varit känd. 1992 upptäcktes dock att den vid den östra väggen, fanns en dold öppning som var en liten ingång till en sidogrotta.
En första undersökning avslöjade ett mindre hålrum och en mängd djurben. En kol-14-datering av en fårskalle visade att den härrörde från 1300-talet, vilket tydde på att kammaren kan ha legat orörd i omkring 700 år.
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Förseglad fram tills nu
För att skydda kammaren mot intrång förseglades ingången återigen med kalkstensblock, fram till dess att Sjöstrand och hans kollegor inledde sin utgrävning 2023.
Det var i denna undanskymda sidokammare kvarlevorna upptäcktes. Och de små benens placering lämnade föga tvivel om att kvinnan hade varit gravid när hon begravdes.
Kvinnan verkar ha varit i tonåren, omkring 14 till 19 år gammal. De skelettdelar som hittills påträffats tyder på att hon kan ha begravts i så kallad fosterställning – hopkrupen på sidan.
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”Stämmer med tidsepoken”
Enligt Sjöstrand stämmer detta väl överens med tidsepokens gravskick och stärker bilden av att hon begravts avsiktligt.
Det är dock okänt hur hon dog och om graviditeten spelade någon roll i sammanhanget.
”Vi har vissa teorier, men det är för tidigt att spekulera offentligt”, säger Sjöstrand.
En grav som är 8 000 till 9 500 år gammal av det här slaget är ett närmast unikt fynd, enligt arkeologen.
”Fall som är 8 000 år eller äldre är extremt sällsynta, och det finns bara ett fåtal exempel där fostret är välbevarat. Det här verkar alltså vara ett av få fynd av denna typ och kvalitet.”