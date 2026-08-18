Nära Gotland: 9 000 år gammal grav med gravid tonåring

Fyndet är en av de äldsta kända gravar där en gravid kvinna begravs bärande ett foster.

Men det är inte det enda fyndet på ön. Kvinnan och fostret är inte de enda som begravts där.

”Vi har identifierat ytterligare en eller möjligen två individer i grottan, åtminstone ett litet barn, även om det bara rör sig om enstaka benfragment. Detta tyder på att grottan har använts som gravplats eller liknande”, säger arkeologen Alexander Sjöstrand från Uppsala universitet.

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Använts som gravplats

”Detta stämmer också överens med förhållandena på grannön Stora Karlsö och i en grotta där, där man vid utgrävningar under slutet av 1880-talet påträffade kvarlevor efter cirka 15 individer från samma tidsperiod i en liknande grotta”, tillägger Sjöstrand hos Science Alert.

Ingången till den grotta som nu undersökts har länge varit känd. 1992 upptäcktes dock att den vid den östra väggen, fanns en dold öppning som var en liten ingång till en sidogrotta.

En första undersökning avslöjade ett mindre hålrum och en mängd djurben. En kol-14-datering av en fårskalle visade att den härrörde från 1300-talet, vilket tydde på att kammaren kan ha legat orörd i omkring 700 år.

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