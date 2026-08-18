Snart slut på alternativ: Putins sista plan

Ett delmål får räcka?

Inget av detta har fått Vladimir Putin att förändra sin politik. På slagfältet fortsätter den långsamma ryska framryckningen mot de två sista städerna i Donetsk.

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Om de intas kan Putin hävda att han ”helt befriat” den omstridda Donbas-regionen.

Det var inte det stora målet vid invasionen 2022, men skulle nu kunna vara ett möjligt slutscenario och ge Putin chansen att utropa seger och avsluta kriget, resonerar Galeotti.

I övrigt hoppas Ryssland och Putin på vintern. Under förra vinterns värsta perioder sjönk temperaturen inomhus i Kyivs hyreshus till minusgrader och värmeelementen behövde tömmas och strängas av för att inte spricka.

”Om Ryssland inriktar sig på vattenverken fruktar många att Ukrainas storstäder kan bli i stort sett obeboeliga”, skriver Galeotti om den kommande vintern.

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Putin möter studenter och forskare i Novosibirsk. Presidenten håller garden uppe trots att Ryssland ser ut att få slut på utvägar kontra Ukraina. (Foto: Kristina Solovyova /AP-TT)

Kan fortfarande nå ”seger”

Vinterns möjligheter tycks förklara Putins optimism. Han sägs vara övertygad om att Ukraina kan tvingas till eftergifter.

Tron på att göra Ukraina till en lydstat är borta – men Putin vill ha garantier om neutralitet, erkännande av sina territoriella vinster, lättnad i sanktioner och att kunna utropa segern offentligt.

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”Han anser kanske att allt annat skulle göra det omöjligt att övertyga ryssarna om att de 1,5 miljoner dödsoffren på något sätt var värda priset”, skriver Galeotti.

”Han fortsätter att avvakta och hoppas, likt så många ryska ledare före honom, att ´General Vinter´ ska vinna kriget åt honom. Och det snart.”

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