Ryssland är på väg att få slut på alternativ i kriget mot Ukraina. Putin verkar ändå optimistisk. Här är förklaringen, enligt analytiker.
Snart slut på alternativ: Putins sista plan
Den ekonomiska pressen blir allt värre, framgångarna på slagfältet uteblir och missnöjet växer bland ryssarna.
Samtidigt slår ukrainska drönare ner djupt inne i Ryssland och de som kan försöker lämna landet. Det enda parti som var mot kriget förbjöds av Kreml.
Inte många anledningar att vara optimist om man heter Vladimir Putin? Jo, en enda enligt Mark Galeotti, analytiker och författare.
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Ryssar vill ha slut på kriget
Under sommaren har man i väst varit positiv till tron på att Ukraina nu vänder kriget till sin fördel, en optimism som växt i skenet av oljeanläggningar som exploderat runt om i Ryssland.
Attackerna mot energianläggningar, hamnar och logistiknav stör båda ekonomi och vardagsliv i Ryssland, samtidigt som budgetunderskottet ser ut att bli dubbelt så stort som 2025 – och då var det dubbelt så stort som året innan.
I opinionsundersökningar vill de flesta ryssar se ett slut på kriget och endast 47 procent säger att de är nöjda med sina liv, skriver Galeotti hos Monocle.
Ett delmål får räcka?
Inget av detta har fått Vladimir Putin att förändra sin politik. På slagfältet fortsätter den långsamma ryska framryckningen mot de två sista städerna i Donetsk.
Om de intas kan Putin hävda att han ”helt befriat” den omstridda Donbas-regionen.
Det var inte det stora målet vid invasionen 2022, men skulle nu kunna vara ett möjligt slutscenario och ge Putin chansen att utropa seger och avsluta kriget, resonerar Galeotti.
I övrigt hoppas Ryssland och Putin på vintern. Under förra vinterns värsta perioder sjönk temperaturen inomhus i Kyivs hyreshus till minusgrader och värmeelementen behövde tömmas och strängas av för att inte spricka.
”Om Ryssland inriktar sig på vattenverken fruktar många att Ukrainas storstäder kan bli i stort sett obeboeliga”, skriver Galeotti om den kommande vintern.
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Kan fortfarande nå ”seger”
Vinterns möjligheter tycks förklara Putins optimism. Han sägs vara övertygad om att Ukraina kan tvingas till eftergifter.
Tron på att göra Ukraina till en lydstat är borta – men Putin vill ha garantier om neutralitet, erkännande av sina territoriella vinster, lättnad i sanktioner och att kunna utropa segern offentligt.
”Han anser kanske att allt annat skulle göra det omöjligt att övertyga ryssarna om att de 1,5 miljoner dödsoffren på något sätt var värda priset”, skriver Galeotti.
”Han fortsätter att avvakta och hoppas, likt så många ryska ledare före honom, att ´General Vinter´ ska vinna kriget åt honom. Och det snart.”