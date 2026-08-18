200 ton asbest dumpat vid vägkant – husägare måste betala här

Problemet är oseriösa och billiga bortforslare

Det är bortforslaren man anlitar som ser till att detta hanteras korrekt. Väljer man en billig aktör tar man alltså en stor risk för att de inte utför detta korrekt och att man själv står med högre nota i slutändan än det hade kostat att bara anlita en mer professionell aktör från början. Att dumpa avfall är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse i upp till två år enligt miljöbalken.

Burlövs kommun rekommenderar exempelvis fastighetsägaren bör kontrollera att transportören har giltigt tillstånd.

Det tydligaste svenska exemplet är Think Pink som vi tidigare rapporterat om. Deras rosafärgade storsäckar samlade in bygg- och rivningsavfall från främst Stockholmsområdet och sedan grävdes ner eller dumpades på ett tjugotal platser, sammanlagt minst 200 000 ton.

Hovrättens dom mot flera inblandade föll i juli 2026. Som Dagens PS har rapporterat kan du som skattebetalare åka på notan om de dömda inte kan betala. Grundregeln är att både förorenaren och markägaren bär ansvaret.

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Vad det kostar att göra rätt

Att göra rätt är sällan dyrt i sig. Att deponera eternit kostar omkring 1 350 kronor per ton, ungefär som blandat byggavfall. Det är exklusive moms och avser Sysav i Malmö i januari 2025, alltså en regional prisuppgift som varierar mellan kommuner och över tid.

För en villaägare som byter eternittak ger ROT-avdraget dessutom 30 procent rabatt på arbetskostnaden för saneringen, enligt Skatteverkets regler. Yrkesmässig sanering ska göras av en firma med tillstånd från Arbetsmiljöverket och anmälas i förväg.

Asbest går aldrig att återvinna, så varje dumpat ton blir förr eller senare någons saneringsprojekt, ofta betalt med skattemedel.

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