En våg av intrång har fått Europa att höja garden. Ryssland trappar upp sitt tryck mot Nato – och riskerna för Sverige ökar.
Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige
Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks.
För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett allt mer riskfyllt läge över Östersjön.
Missa inte: Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön. Dagens PS
Flera incidenter över Europa
Den senaste tiden har en rad intrång i Natoländers luftrum väckt oro. Den 9 september flög ryska drönare in över Polen. Tio dagar senare korsade tre ryska stridsflyg Estlands luftrum i tolv minuter – enligt Estlands försvarsdepartement den allvarligaste kränkningen på flera år. Kort därefter tvingades både Danmark och Norge tillfälligt stänga sina flygplatser efter mystiska drönarincidenter. Enligt danska myndigheter rör det sig om en professionell aktör, inte hobbyister.
Nato har de senaste veckorna hållit två konsultationer under artikel 4 i alliansens fördrag – en paragraf som bara aktiverats sju gånger sedan 1949. Samtidigt visar en rapport från brittiska IISS att ryska sabotage mot europeisk infrastruktur tredubblades mellan 2023 och 2024. Målen är vattenverk, kablar och hamnar – Europas livlinor.
Europa planerar nu att bygga en gemensam drönarmur, och Ukraina har erbjudit sig att leda projektet. Kiev vill dela sin dyrköpta erfarenhet från fronten för att stärka Europas skydd mot ryska angrepp.
Lä också: Drönare över flygplats i Danmark – igen. Dagens PS
Senaste nytt
Ryssland testar gränserna – och alliansen
Syftet bakom intrången är större än att bara skrämma Europa från fortsatt stöd till Ukraina. I The Economist podcast “The Intelligence” beskriver försvarsredaktören Shashank Joshi hur Moskva nu försöker sätta press på Nato utan att utlösa ett direkt krig. Syftet är, enligt honom, att skapa oro och splittring inom alliansen, särskilt mellan Europa och USA.
”Om Polen skjuter ner ett ryskt plan i sitt luftrum vet de inte om amerikanerna kommer att stå bakom dem. Den osäkerheten stärker Rysslands position”, säger Joshi i podden.
Han menar att Kremls strategi handlar lika mycket om psykologi som om militär kraft. Genom att upprepa intrång och testa alliansens gränser skickar Ryssland ett tydligt budskapenligt honom: Europa kan inte räkna med att USA alltid står bakom, och står därmed mer ensamt än på länge.
Läs också: Telenor stäms på över 100 miljoner. Dagens PS
Sverige allt mer utsatt
Joshi lyfter också Sveriges nya läge som Nato-medlem. Enligt honom är risken för misstag i luften nu högre än på flera decennier, något även chefen för det svenska flygvapnet har uttryckt oro över.
En händelse i historien påminner enligt Joshi om hur snabbt situationer kan spåra ur.
“Ett ryskt plan avfyrade två robotar mot ett brittiskt spaningsflyg över Svarta havet – och bara en funktionsstörning hindrade katastrofen”, säger han. ”I samma region kolliderade en rysk jet med en amerikansk drönare”, fortsätter han.
När fler ryska plan rör sig nära Natoländers gränser växer risken för ett oavsiktligt skott, en kollision eller ett missförstånd, varnar Joshi.
“På den ryska sidan finns piloter som, ärligt talat, inte är världens mest skickliga stridspiloter”, säger han.
Läs även: Swedbank varnar köpare: “Hela kontantinsatsen borta”. E55
Läs även: “För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Rysslands vapen i kriget: Mörker och kyla
Energikriget mellan Ryssland och Ukraina är i full gång. Nu har ryska attacker slagit mot ukrainska gasanläggningar – för att göra vintern bistrare. Ukrainas angrepp på bränsledepåer långt in på rysk mark har ställt till problem för Vladimir Putin. Nu har Ryssland slagit tillbaka med den den hittills största attacken mot Ukrainas energisektor sedan fullskaliga …