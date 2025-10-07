Ryssland ökar trycket på Nato - och risken för Sverige

Ryska drönare, stängda flygplatser och ökande spänningar. Europa befinner sig i en ny verklighet där gränser testas och luftrum kränks.

För Sverige, som nu är en del av Nato, innebär det ett allt mer riskfyllt läge över Östersjön.

Flera incidenter över Europa

Den senaste tiden har en rad intrång i Natoländers luftrum väckt oro. Den 9 september flög ryska drönare in över Polen. Tio dagar senare korsade tre ryska stridsflyg Estlands luftrum i tolv minuter – enligt Estlands försvarsdepartement den allvarligaste kränkningen på flera år. Kort därefter tvingades både Danmark och Norge tillfälligt stänga sina flygplatser efter mystiska drönarincidenter. Enligt danska myndigheter rör det sig om en professionell aktör, inte hobbyister.

Nato har de senaste veckorna hållit två konsultationer under artikel 4 i alliansens fördrag – en paragraf som bara aktiverats sju gånger sedan 1949. Samtidigt visar en rapport från brittiska IISS att ryska sabotage mot europeisk infrastruktur tredubblades mellan 2023 och 2024. Målen är vattenverk, kablar och hamnar – Europas livlinor.

Europa planerar nu att bygga en gemensam drönarmur, och Ukraina har erbjudit sig att leda projektet. Kiev vill dela sin dyrköpta erfarenhet från fronten för att stärka Europas skydd mot ryska angrepp.

