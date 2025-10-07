Telekomjätten Telenor hamnar i blåsväder efter uppgifter om brott mot mänskliga rättigheter. Bolaget har nu mottagit en stämningsvarning.
Telenor stäms på över 100 miljoner
Det norska telekombolaget Telenor riskerar att dras in i en rättsprocess som kan kosta dem mångmiljonbelopp.
Bakom stämningen står organisationer som anklagar bolaget för att ha delat känsliga personuppgifter med Myanmars militärjunta.
Känsliga uppgifter delades
Enligt Centret för forskning om multinationella företag (Somo) och flera människorättsorganisationer i Myanmar har Telenor brutit mot mänskliga rättigheter genom att dela personuppgifter med militärregimen. DN skriver att ersättningskravet kan uppgå till flera hundra miljoner kronor.
Uppgifterna ska ha använts för att spåra och gripa oppositionella efter kuppen 2021.
“Vi vet att den potentiella gruppen offer är mer än 1 000 personer”, säger Joseph Wilde-Ramsing, direktör och förhandlare vid Somo.
Han berättar att flera av de drabbade har dödats eller avrättats, och att deras familjer nu kräver ekonomisk kompensation.
“Vi är i kontakt med deras familjemedlemmar och kräver ekonomisk ersättning från Telenor för vad de har utsatts för”, säger han.
“Kommer att handla om många hundra miljoner”
Advokat Jan Magne Langseth, partner vid den norska byrån Simonsen Vogt Wiig, representerar Somo i målet.
“Vi har ännu inte satt något beloppskrav, men att det kommer att handla om många hundra miljoner kronor råder det ingen tvekan om”, säger Langseth.
Han förklarar att både privatpersoner och organisationer som arbetar för demokrati i Myanmar står bakom kravet. Somo menar att Telenor, trots att de kände till riskerna, systematiskt lämnade ut uppgifter till militären, något som enligt stämningsansökan kan dokumenteras med omfattande bevis.
Telenor fick sin mobillicens i Myanmar 2014, men sålde verksamheten till libanesiska M1 Group efter kuppen. Försäljningen, som genomfördes 2022, inkluderade även kunddata från över 18 miljoner användare.
“Telenor i förfärlig situation”
Telenors informationschef David Fidjeland avfärdar anklagelserna och menar att varningen är ett sätt att skapa uppmärksamhet snarare än ett seriöst rättsfall.
“Den tragiska utvecklingen i Myanmar har varit föremål för flera behandlingar i polis och rättsväsende utan resultat. Telenor Myanmar hamnade i en förfärlig och tragisk situation och hade dessvärre inga goda val”, skriver han i ett mejl.
Han riktar även kritik mot Somo:
“Detta verkar tyvärr mer som ett PR-stunt i ett tragiskt fall än ett seriöst processvarsel”.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
