Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Telenor stäms på över 100 miljoner

Telenors logotyp i Oslo. Bolaget står inför en stämning som kan kosta hundratals miljoner kronor. (Foto: Emilie Holtet / NTB)
Telenors logotyp i Oslo. Bolaget står inför en stämning som kan kosta hundratals miljoner kronor. (Foto: Emilie Holtet / NTB)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Telekomjätten Telenor hamnar i blåsväder efter uppgifter om brott mot mänskliga rättigheter. Bolaget har nu mottagit en stämningsvarning.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det norska telekombolaget Telenor riskerar att dras in i en rättsprocess som kan kosta dem mångmiljonbelopp.

Bakom stämningen står organisationer som anklagar bolaget för att ha delat känsliga personuppgifter med Myanmars militärjunta.

Missa inte: Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön. Dagens PS

Känsliga uppgifter delades

Enligt Centret för forskning om multinationella företag (Somo) och flera människorättsorganisationer i Myanmar har Telenor brutit mot mänskliga rättigheter genom att dela personuppgifter med militärregimen. DN skriver att ersättningskravet kan uppgå till flera hundra miljoner kronor.

Uppgifterna ska ha använts för att spåra och gripa oppositionella efter kuppen 2021.

“Vi vet att den potentiella gruppen offer är mer än 1 000 personer”, säger Joseph Wilde-Ramsing, direktör och förhandlare vid Somo.

Han berättar att flera av de drabbade har dödats eller avrättats, och att deras familjer nu kräver ekonomisk kompensation.

“Vi är i kontakt med deras familjemedlemmar och kräver ekonomisk ersättning från Telenor för vad de har utsatts för”, säger han.

ANNONS
Demonstranter gör den tre-fingershälsning som blev symbol för motståndet mot militärjuntan under en protest i Yangon, Myanmar, 2021. (Foto: AP)
Demonstranter gör den tre-fingershälsning som blev symbol för motståndet mot militärjuntan under en protest i Yangon, Myanmar, 2021. (Foto: AP)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

“Kommer att handla om många hundra miljoner”

Advokat Jan Magne Langseth, partner vid den norska byrån Simonsen Vogt Wiig, representerar Somo i målet.

“Vi har ännu inte satt något beloppskrav, men att det kommer att handla om många hundra miljoner kronor råder det ingen tvekan om”, säger Langseth.

Han förklarar att både privatpersoner och organisationer som arbetar för demokrati i Myanmar står bakom kravet. Somo menar att Telenor, trots att de kände till riskerna, systematiskt lämnade ut uppgifter till militären, något som enligt stämningsansökan kan dokumenteras med omfattande bevis.

Telenor fick sin mobillicens i Myanmar 2014, men sålde verksamheten till libanesiska M1 Group efter kuppen. Försäljningen, som genomfördes 2022, inkluderade även kunddata från över 18 miljoner användare.

Läs också: “För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den”. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

“Telenor i förfärlig situation”

ANNONS

Telenors informationschef David Fidjeland avfärdar anklagelserna och menar att varningen är ett sätt att skapa uppmärksamhet snarare än ett seriöst rättsfall.

“Den tragiska utvecklingen i Myanmar har varit föremål för flera behandlingar i polis och rättsväsende utan resultat. Telenor Myanmar hamnade i en förfärlig och tragisk situation och hade dessvärre inga goda val”, skriver han i ett mejl.

Han riktar även kritik mot Somo:

“Detta verkar tyvärr mer som ett PR-stunt i ett tragiskt fall än ett seriöst processvarsel”.

Läs även: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet. Realtid

Läs även: Swedbank varnar köpare: “Hela kontantinsatsen borta”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Mänskliga rättigheterNorgeRättsprocessTelenor
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS