Telenor stäms på över 100 miljoner

Det norska telekombolaget Telenor riskerar att dras in i en rättsprocess som kan kosta dem mångmiljonbelopp.

Bakom stämningen står organisationer som anklagar bolaget för att ha delat känsliga personuppgifter med Myanmars militärjunta.

Känsliga uppgifter delades

Enligt Centret för forskning om multinationella företag (Somo) och flera människorättsorganisationer i Myanmar har Telenor brutit mot mänskliga rättigheter genom att dela personuppgifter med militärregimen. DN skriver att ersättningskravet kan uppgå till flera hundra miljoner kronor.

Uppgifterna ska ha använts för att spåra och gripa oppositionella efter kuppen 2021.

“Vi vet att den potentiella gruppen offer är mer än 1 000 personer”, säger Joseph Wilde-Ramsing, direktör och förhandlare vid Somo.

Han berättar att flera av de drabbade har dödats eller avrättats, och att deras familjer nu kräver ekonomisk kompensation.

“Vi är i kontakt med deras familjemedlemmar och kräver ekonomisk ersättning från Telenor för vad de har utsatts för”, säger han.

