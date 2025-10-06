"För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den"

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Megadealer räddar inte

När gruvjätten Anglo American gick samman med kanadensiska Teck i en affär värd 54 miljarder dollar tolkades det som en möjlig lösning på kopparbristen. Men Hay menar att det snarare är ett lyckligt undantag.

“Om alla gruvfusioner såg ut som Anglo Teck-affären skulle megadealer kunna hjälpa till att lösa utbudsbristen. Tyvärr är det här en engångsföreteelse”, säger han.

Tecks fallande aktiekurs gjorde affären ovanligt fördelaktig.

“Stjärnorna råkade bara stå rätt”, säger Hay.

Samtidigt varnar konsultfirman Wood Mackenzie för att fusionen till och med kan minska den totala produktionen, eftersom bolaget nu kan välja bort mindre lönsamma gruvor.

Priserna rusar

Kopparpriset har stigit kraftigt under 2025. Källa: Trading Economics



En annan utmaning för industrin, menar Hay, är att priset på koppar visserligen har stigit 40 procent på tre år, till runt 10 500 dollar per ton, men att det ändå inte räcker för att få fart på investeringarna.

“Kapitalutgifterna för att starta nya projekt i Latinamerika har ökat med 65 procent sedan 2020”, säger han.

Enligt Hay gör de snabbt stigande kostnaderna det svårt för gruvbolag att se lönsamhet i nya satsningar, särskilt när det tar i snitt 17 år att få en gruva i drift. Resultatet blir att investeringarna skjuts på framtiden, trots att bristen på koppar redan är akut.

Bank of America spår att priset kan nå 13 500 dollar per ton redan 2027. Hay varnar för att konsekvenserna kan bli kännbara: högre materialkostnader för elbilar, vindkraftverk och elnät, de grundpelare som den gröna omställningen vilar på.

”För att gruvbolagen ska börja lösa kopparbristen måste resten av världen först känna av den”, säger han.

Först när världen verkligen känner av bristen, menar han, kommer gruvbolagen att agera, en fördröjning som riskerar att förvärra problemet.

