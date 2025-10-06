Dagens PS
"För att lösa kopparbristen – måste världen först känna av den"

Teck Resources koppargruva Highland Valley i Kanada. Bolaget gick nyligen samman med Anglo American i en affär värd 54 miljarder dollar.
Teck Resources koppargruva Highland Valley i Kanada. Bolaget gick nyligen samman med Anglo American i en affär värd 54 miljarder dollar. (Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press / AP.)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Världens hunger efter koppar växer – men nya gruvor dröjer. Trots stigande priser och miljardaffärer i sektorn står industrin inför samma problem: bristen blir bara värre.

Enligt en expert kan det dröja innan gruvbolagen agerar på allvar.

Först när världen på riktigt känner av bristen menar han, kan investeringarna ta fart, något som riskerar att ske för sent.

Gruvbolagen famlar

“De flesta inom gruvindustrin är överens om att världen är på väg mot ett underskott av koppar. Den verkliga frågan är vad man ska göra åt det”, säger George Hay, kommentator på Reuters Breakingviews.

Koppar är avgörande för allt från elbilar till energinät, men produktionen hänger inte med. Enligt Internationella energimyndigheten (IEA) producerades 23 miljoner ton koppar globalt 2024, men behovet kan nå 33 miljoner ton till 2035.

Myndigheten varnar i en rapport för att bristen kan bromsa den gröna omställningen och leda till ett utbudsunderskott på upp till 30 procent.

“En ökad användning av återvunnet skrot kommer inte att kunna täppa till det växande gapet mellan utbud och efterfrågan”, säger Hay.

Megadealer räddar inte

När gruvjätten Anglo American gick samman med kanadensiska Teck i en affär värd 54 miljarder dollar tolkades det som en möjlig lösning på kopparbristen. Men Hay menar att det snarare är ett lyckligt undantag.

“Om alla gruvfusioner såg ut som Anglo Teck-affären skulle megadealer kunna hjälpa till att lösa utbudsbristen. Tyvärr är det här en engångsföreteelse”, säger han.

Tecks fallande aktiekurs gjorde affären ovanligt fördelaktig.

“Stjärnorna råkade bara stå rätt”, säger Hay.

Samtidigt varnar konsultfirman Wood Mackenzie för att fusionen till och med kan minska den totala produktionen, eftersom bolaget nu kan välja bort mindre lönsamma gruvor.

Priserna rusar

Kopparpriset har stigit kraftigt under 2025. Källa: Trading Economics
En annan utmaning för industrin, menar Hay, är att priset på koppar visserligen har stigit 40 procent på tre år, till runt 10 500 dollar per ton, men att det ändå inte räcker för att få fart på investeringarna.

“Kapitalutgifterna för att starta nya projekt i Latinamerika har ökat med 65 procent sedan 2020”, säger han.

Enligt Hay gör de snabbt stigande kostnaderna det svårt för gruvbolag att se lönsamhet i nya satsningar, särskilt när det tar i snitt 17 år att få en gruva i drift. Resultatet blir att investeringarna skjuts på framtiden, trots att bristen på koppar redan är akut.

Bank of America spår att priset kan nå 13 500 dollar per ton redan 2027. Hay varnar för att konsekvenserna kan bli kännbara: högre materialkostnader för elbilar, vindkraftverk och elnät, de grundpelare som den gröna omställningen vilar på.

”För att gruvbolagen ska börja lösa kopparbristen måste resten av världen först känna av den”, säger han.

Först när världen verkligen känner av bristen, menar han, kommer gruvbolagen att agera, en fördröjning som riskerar att förvärra problemet.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

