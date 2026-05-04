Två miljoner flygsäten borta efter oljechocken

Tusentals avgångar har ställts in samtidigt som bolagen på flera rutter valt att göra justeringar mot mindre och mera bränsleeffektiva flygplan. Det är en effekt av att priset på flygbränsle stigit kraftigt efter Irankrigets utbrott.

Detta innebär att antalet tillgängliga flygsäten under maj den senaste tiden reducerats med två miljoner, rapporterar Financial Times och hänvisar till data från konsultföretaget Cirium. Siffran ska dock sättas i det perspektivet att det under tidsperioden finns 132 miljoner tillgängliga flygsäten.

Tre flygbolag

Bland de 12 000 avgångar som nu ställts in handlar det om framför allt tre bolag: tyska Lufthansa, Air China liksom Turkish Airlines, enligt Cirium.

Lufthansa har visserligen allra flest inställda avgångar, men Turkish Airlines, med främst långdistanslinjer i sitt ruttnät, står för den största minskningen räknat i antal flygssäten.

Skandinaviska SAS finns inte med i den publicerade statistiken. Swedavias flygmarknadschef, Elizabeth Axtelius, gör också bedömningen att det för svensk del är fortsatt små effekter gällande inställda flyg i Sverige.

Det är väldigt få, det är några enstaka, säger hon om Lufthansa. Detsamma gäller SAS, det är väldigt få avgångar som man ställt in hos oss.

Ingen brist

Enligt Elizabeth Axtelius handlar det främst om resor till destinationer där man har flera avgångar dagligen.

För statligt ägda Swedavia som driver ett flertal av Sveriges flygplatser finns det i nuläget ingen brist på flygbränsle. Det är då snarare det rusande priset som försvårar situationen för flygbolagen, påpekar hon.

För svenska resenärer som nu planerar sina sommarsemestrar upprepar hon samma budskap som regeringen förra veckan gällande en eventuell risk för inställda eller försenade avgångar.

Jag tycker att man kan följa utvecklingen lite mera noggrant. Om man tänker sig att vara framme en bestämd tid en viss dag och det är tidskritiskt – då kanske man ska planera att man har lite extra tid, säger hon.