Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön

“Fullständigt orimligt”

Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, är starkt kritisk till domen.

“På vissa punkter fann man ju att de misstänkta kunde ha funnits skyldiga, men att de internationella förpliktelserna sätter hinder i vägen och gör att Finland inte kan döma”, säger Henrik Ringbom till Svenska Yle.

“Så länge man har en flaggstat som inte bryr sig kan man nu räkna med att det ingår i navigationsfriheten att fortsätta ha sönder kablar utan konsekvenser. Det innebär att ingen kan göra något åt det. Det här är fullständig orimligt”, tillägger Ringbom.

Fartyget Eagle S är registrerat på Cooköarna, vilket innebär att det är Cooköarna – eller i vissa fall befälens hemländer Georgien och Indien – som har rätt att pröva fallet. FN:s havsrättskonvention slår fast att endast flaggstaten, eller den misstänktes hemland, får processa straffrättsliga incidenter på internationellt vatten.

“Det brister i analysen av havsrätten. Som att man måste respektera andra länders intressen, särskilt i vår ekonomiska zon där det här skedde. Ett av misstagen är att rätten likställt den ekonomiska zonen med öppna havet”, säger han.

“Det är en så pass viktig fråga att jag hade förutsatt att det havsrättsliga hade analyserats mer noggrant. För det här är inte solklart på något vis”, säger Ringbom.

Hoppas på hovrätten

Riksåklagaren Jukka Rappe har ännu inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men Henrik Ringbom hoppas att fallet tas vidare.

“Det här är så stort och viktigt att det absolut borde prövas en gång till i hovrätten”, säger han.

Han påpekar att tidigare rättspraxis saknas för den här typen av händelser och att en prövning i en högre instans därför är nödvändig för att skapa ett prejudikat.

“För att få till stånd ett sådant måste ärendet avgöras i en högre rättsinstans”, säger Ringbom.

