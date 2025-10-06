Dagens PS
Experten: Fritt fram att kapa kablar i Östersjön

Oljetankern Eagle S ligger för ankar utanför den finska kusten efter händelsen som skadade flera undervattenskablar. Enligt en sjörättsexpert innebär domen att kablar i Östersjön kan förstöras utan konsekvenser.
Oljetankern Eagle S ligger för ankar utanför den finska kusten efter händelsen som skadade flera undervattenskablar. Enligt en sjörättsexpert innebär domen att kablar i Östersjön kan förstöras utan konsekvenser. (Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva via AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

En dom i Finland väcker stark kritik. En sjörättsexpert varnar nu för att det kan vara fritt fram att kapa kablar i Östersjön.

Helsingfors tingsrätts beslut i det uppmärksammade fallet med oljetankern Eagle S har väckt oro.

Domen innebär att Finland saknar rätt att döma, något som enligt en sjörättsexpert öppnar för att fartyg kan skada kritisk infrastruktur i Östersjön utan konsekvenser.

Finland får inte döma

Det handlar om oljetankern Eagle S som i december 2024 ska ha släpat sitt ankare över havsbotten i Östersjön över tio mil och därmed skadat och kapat viktiga undervattenskablar. Finland blev under augusti det första Natolandet att väcka åtal mot den ryska skuggflottan där Eagle S ingår. Kaptenen samt förste och andre styrman arresterades – men släpptes mot villkor att de inte lämnar Finland.

Många bedömare trodde att fredagens dom skulle fälla de tre befälen ombord på oljetankern Eagle S. Men utfallet blev det motsatta. Helsingfors tingsrätt slog fast att Finland saknar jurisdiktion, alltså befogenhet att döma, i fallet. Domstolen ansåg dessutom att händelsen var en olycka.

Det saknades tillräckligt med bevis för att befälen agerat uppsåtligt när ankaret åkte ned och släpades efter fartyget i tiotals kilometer, vilket skadade kritisk infrastruktur på Östersjöns botten.

Fartygets ankare hade släpats flera kilometer och skadat både en elkabel och fyra datakablar på Östersjöns botten. Reparationerna har kostat tiotals miljoner euro, men rätten menade ändå att Finland inte kan döma eftersom skadan skedde på internationellt vatten.

Oljetankern Eagle S hölls kvar i Finland efter att ha skadat flera undervattenskablar i Östersjön. Sjörättsexperten Henrik Ringbom varnar: "Kablar kan fortsätta dras sönder utan konsekvenser."
Oljetankern Eagle S hölls kvar i Finland efter att ha skadat flera undervattenskablar i Östersjön. (Foto: Jussi Nukari/AP-TT)
“Fullständigt orimligt”

Henrik Ringbom, professor i havsjuridik vid Åbo Akademi, är starkt kritisk till domen.

“På vissa punkter fann man ju att de misstänkta kunde ha funnits skyldiga, men att de internationella förpliktelserna sätter hinder i vägen och gör att Finland inte kan döma”, säger Henrik Ringbom till Svenska Yle.

“Så länge man har en flaggstat som inte bryr sig kan man nu räkna med att det ingår i navigationsfriheten att fortsätta ha sönder kablar utan konsekvenser. Det innebär att ingen kan göra något åt det. Det här är fullständig orimligt”, tillägger Ringbom.

Fartyget Eagle S är registrerat på Cooköarna, vilket innebär att det är Cooköarna – eller i vissa fall befälens hemländer Georgien och Indien – som har rätt att pröva fallet. FN:s havsrättskonvention slår fast att endast flaggstaten, eller den misstänktes hemland, får processa straffrättsliga incidenter på internationellt vatten.

“Det brister i analysen av havsrätten. Som att man måste respektera andra länders intressen, särskilt i vår ekonomiska zon där det här skedde. Ett av misstagen är att rätten likställt den ekonomiska zonen med öppna havet”, säger han.

“Det är en så pass viktig fråga att jag hade förutsatt att det havsrättsliga hade analyserats mer noggrant. För det här är inte solklart på något vis”, säger Ringbom.

Hoppas på hovrätten

Riksåklagaren Jukka Rappe har ännu inte meddelat om domen kommer att överklagas. Men Henrik Ringbom hoppas att fallet tas vidare.

“Det här är så stort och viktigt att det absolut borde prövas en gång till i hovrätten”, säger han.

Han påpekar att tidigare rättspraxis saknas för den här typen av händelser och att en prövning i en högre instans därför är nödvändig för att skapa ett prejudikat.

“För att få till stånd ett sådant måste ärendet avgöras i en högre rättsinstans”, säger Ringbom.

FinlandÖstersjönRysslandskuggflottaSverigeundervattenskablar
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

