Nya vapnet ska stoppa drönare

Ammunitionen väntas öka sannolikheten att träffa små drönare, eftersom projektilen delas upp i fem delar kort efter att den har avfyrats.

Den har utvecklats av det amerikanska företaget Drone Rounds.

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Avsedd för Nato-vapen

Ammunitionen är avsedd för Nato-vapen med kalibern 5,56 millimeter. Inga modifieringar eller någon specialutrustning krävs för att använda ammunitionen i dessa vapen, skriver Forsvarets forum.

Den kan även användas i vanliga magasin och bandmatade vapen. Projektilen har en räckvidd på upp till 100 meter och är konstruerad för att förbli intakt tills den har färdats några meter från mynningen, vilket gör att vapnet kan användas med ljuddämpare.

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”En sista utväg”

Den nya ammunitionen är tänkt att ge soldater en sista utväg mot hot såsom fiberoptiskt styrda drönare, vilka inte kan bekämpas med elektronisk störning, enligt amerikanska försvarssajten Task & Purpose.

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