Nattkikare blev härdat glas

Läckan visar hur fakturorna tillverkades. I februari 2025 gällde en betalning på 3,6 miljoner yuan i själva verket 500 nattkikare till en rysk kund. På pappret var det härdat glas. Personalen övervägde att kalla varorna skor, men avstod eftersom tidigare betalningar till samma mottagare hade beskrivits som optik.

A7 hade ett bibliotek med tusentals falska eller kopierade företagsstämplar. Tullkoder för sanktionerade varor byttes mot närmaste tillåtna alternativ, och en särskild mjukvara rensade dokumenten från kyrilliska bokstäver.

Emiratisk bank tog huvuddelen

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Mest pengar gick genom First Abu Dhabi, Emiratens största bank. Där skickade 17 A7-bolag ut över 1,8 miljarder dollar. Standard Chartered i Hongkong tog emot 1,1 miljarder, Citigroups kunder 74 miljoner och Deutsche Banks kunder i Europa omkring 18 miljoner.

Den största enskilda betalaren var ett kirgiziskt statligt handelsbolag. Enligt det brittiska larmet avvecklades det i februari 2026.

A7 grundades av den moldaviske oligarken Ilan Shor, med stöd av den ryska statsbanken Promsvjazbank.

”Vi ger företag och länder frihet, eftersom vårt system är immunt mot sanktioner”, sa Shor till nyhetsbyrån Tass i juli.

Zach Tvarozna, tidigare bankanalytiker inom den amerikanska statsförvaltningen, säger till FT att materialet borde få oss att tänka om kring hur svårt det är att hålla det traditionella korrespondentbanksystemet rent.

First Abu Dhabi uppger att alla identifierade konton är stängda. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan och Deutsche Bank vill inte kommentera.

Sanktionerna läcker på flera håll – även i Sverige

Granskningen kommer mitt i en vecka då sanktionsarbetet prövas. EU strök två oligarker från listan efter krav från tre medlemsländer, samtidigt som Trump skrev under nya sanktioner.

Ryssland har också hittat vägar via Maldivernas lyxöar. I Sverige fick en bilhandlare betala för sanktionsbrott efter köp från ryska ambassaden.

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