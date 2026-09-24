Zelenskyj: Ryssland har bara tagit knappt 100 kvadratkilometer netto i år

”I år har han, Putin, tagit omkring 890 kvadratkilometer och vi har befriat 800. På olika frontavsnitt har han alltså vunnit ytterligare 90, låt oss säga 100, kvadratkilometer under ett år”, säger Zelenskyj.

Zelenskyj jämför med tidigare år, då han uppger att de ryska styrkorna erövrade mellan 3 000 och 4 000 kvadratkilometer ukrainskt territorium per år.

Pekar på höga ryska förluster

Den ukrainske presidenten använder siffrorna för att argumentera för att Rysslands territoriella framgångar inte står i proportion till kostnaderna.

Enligt Zelenskyj har omkring 270 000 ryska soldater slagits ut på ett sådant sätt att de inte kommer att kunna återvända till fronten, genom att antigen ha dödats eller allvarligt skadats, enligt ukrainska Interfax.

”Man kan försöka förstå priset för dessa 100 kilometer. Det är mycket högt”, säger Zelenskyj.