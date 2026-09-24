Ryssland har erövrat omkring 890 kvadratkilometer ukrainskt territorium hittills i år – men samtidigt har Ukraina återtagit omkring 800. Det hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som menar att de ryska framryckningarna har skett till ett mycket högt pris.
Zelenskyj: Ryssland har bara tagit knappt 100 kvadratkilometer netto i år
Territoriellt har Ryssland bara gjort en nettovinst på omkring 90–100 kvadratkilometer under 2026, enligt siffror som Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj presenterade nyligen.
”I år har han, Putin, tagit omkring 890 kvadratkilometer och vi har befriat 800. På olika frontavsnitt har han alltså vunnit ytterligare 90, låt oss säga 100, kvadratkilometer under ett år”, säger Zelenskyj.
Zelenskyj jämför med tidigare år, då han uppger att de ryska styrkorna erövrade mellan 3 000 och 4 000 kvadratkilometer ukrainskt territorium per år.
Pekar på höga ryska förluster
Den ukrainske presidenten använder siffrorna för att argumentera för att Rysslands territoriella framgångar inte står i proportion till kostnaderna.
Enligt Zelenskyj har omkring 270 000 ryska soldater slagits ut på ett sådant sätt att de inte kommer att kunna återvända till fronten, genom att antigen ha dödats eller allvarligt skadats, enligt ukrainska Interfax.
”Man kan försöka förstå priset för dessa 100 kilometer. Det är mycket högt”, säger Zelenskyj.
Alldeles för högt pris
Han beskriver situationen som att Ryssland varken vinner eller förlorar, samtidigt som det ryska samhället betalar ett stort pris i både människor och pengar för relativt begränsade territoriella förändringar.
Vladimir Putin ger dock en helt annan bild än Zelenskyj av utvecklingen på slagfältet.
I början av september sade Putin att ryska styrkor ”går framåt varje dag” längs samtliga delar av fronten, och att framryckningstakten dessutom hade ökat.
Han hävdade bland annat att Ryssland enbart under augusti tagit 270 kvadratkilometer och 15 orter i Donetskregionen.
Putin har också sagt att ryska styrkor närmar sig Slovjansk, Kramatorsk och Druzjkivka och framställt utvecklingen som att den ryska offensiven fortskrider enligt plan.
Ryssland ”erövrar” tusentals kvadratkilometer
Den 19 september gick det ryska försvarsdepartementet betydligt längre och hävdade att Ryssland hade erövrat över 5 300 kvadratkilometer och mer än 220 orter sedan början av 2026.
Det står alltså i skarp kontrast till Zelenskyjs senaste påstående att Ryssland tagit omkring 890 kvadratkilometer, medan Ukraina återtagit cirka 800 kvadratkilometer.
Oberoende kartläggning ger en tredje bild
Det finns dock en annan källa som ger ytterligare en bild. Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, bedömer att de ryska uppgifterna är kraftigt överdrivna.
När Putin hävdade att Ryssland tagit 270 kvadratkilometer i Donetsk under augusti kunde ISW belägga omkring 73 kvadratkilometer där.
För hela fronten bedömde ISW den ryska framryckningen under augusti till omkring 90 kvadratkilometer.
ISW:s sammanställning den 19 september går ännu längre: institutet säger sig kunna belägga endast runt 148 kvadratkilometer som faktiskt erövrats av Ryssland under 2026.
Om områden där ryska soldater infiltrerat men inte etablerat säker kontroll räknas in blir siffran knappt 719 kvadratkilometer. Samtidigt uppskattar ISW att Ukraina återtagit minst 972 kvadratkilometer under året.
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