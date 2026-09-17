Ena dagen EU, andra dagen försvarskoalition. Nu vill Kanada in i den brittisk-ledda militärkoalition där Sverige är ett av tio länder.
Kanadas nya allians: Går in i brittisk-ledd försvarskoalition
De senaste dygnens nyhetsrapportering om Kanada har handlat om hur EU erbjuder Kanada ett ”associerat medlemskap” och om Donald Trumps förutsägbara reaktioner på erbjudandet.
Under torsdagen håller Kanadas premiärminister Mark Carney ett tal inför EU-parlamentet och lär komma med någon typ av svar.
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Breddar sig i försvaret
Samtidigt breddar sig nu Kanada även när det gäller sina försvarsrelationer och för att minska beroendet av USA även på det området.
Kanada har nu formellt ansökt om att gå med i den brittiskledda militärkoalitionen Jef, Joint Expeditionary Force, meddelar Mark Carney, skriver Reuters.
Jef är en försvarskoalition av tio Nato-länder som utgör ett militärt partnerskap för snabba insatser.
Denna försvarskoalition består i dag av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien.
Vill agera närmare Europa
Kanada, som redan är medlem i Nato, söker ett tätare militärt samarbete med europeiska länder i ett försök att minska sitt beroende av USA.
Carney har tidigare träffat brittiske premiärministern Andy Burnham i norra England.
De två diskuterade möjligheter till försvarsindustriellt samarbete genom Global Combat Air Programme, ett avancerat projekt för stridsflygplan som Kanada anslöt sig till som observatör i juli 2026, enligt uppgifter från Carneys kansli.
Kanadas agerande kommer även i skenet av att Ryssland till ser ut att växla upp sitt hybridkrig mot väst.
Från militärt håll menar man, som alltid, att Europa borde agera ännu snabbare.
”Det går för långsamt. Det borde gå fortare”, säger överstelöjtnant Johan Huovinen hos Di om EU:s svar på Rysslands provokationer.
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”Vill skrämma oss i väst”
De ryska provokationerna har ökat ”stötvis” under en längre tid, menar han.
”Det handlar om att skrämma oss i västvärlden att inte fortsätta med det militära stöd som vi har gett till Ukraina”, slår Huovinen fast.
EU lanserar nu en idé om ett europeiskt säkerhetsråd, vilket FOI-forskaren Calle Håkansson påpekar är en gammal idé.
”Det har diskuterats under en tioårsperiod. Redan von der Leyens företrädare, Jean-Claude Juncker, började prata om ett säkerhetsråd, även Merkel och Macron har gjort det”, påminner han och ser risker.
”Det finns definitivt en risk att det blir mer en pratklubb där man kommer diskutera. Samtidigt finns det ändå positiva aspekter med att det kanske kommer gå snabbare att ta beslut om man hittar en struktur.”
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