Vill agera närmare Europa

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Kanada, som redan är medlem i Nato, söker ett tätare militärt samarbete med europeiska länder i ett försök att minska sitt beroende av USA.

Carney har tidigare träffat brittiske premiärministern Andy Burnham i norra England.

De två diskuterade möjligheter till försvarsindustriellt samarbete genom Global Combat Air Programme, ett avancerat projekt för stridsflygplan som Kanada anslöt sig till som observatör i juli 2026, enligt uppgifter från Carneys kansli.

Kanadas agerande kommer även i skenet av att Ryssland till ser ut att växla upp sitt hybridkrig mot väst.

Från militärt håll menar man, som alltid, att Europa borde agera ännu snabbare.

”Det går för långsamt. Det borde gå fortare”, säger överstelöjtnant Johan Huovinen hos Di om EU:s svar på Rysslands provokationer.

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Mark Carney – en stjärna i Europa. Kanada erbjuds associerat medlemskap i EU och går med i en brittisk-ledd militärkoalition inom Nato. (Foto: Pascal Bastien /AP-TT)

”Vill skrämma oss i väst”

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De ryska provokationerna har ökat ”stötvis” under en längre tid, menar han.

”Det handlar om att skrämma oss i västvärlden att inte fortsätta med det militära stöd som vi har gett till Ukraina”, slår Huovinen fast.

EU lanserar nu en idé om ett europeiskt säkerhetsråd, vilket FOI-forskaren Calle Håkansson påpekar är en gammal idé.

”Det har diskuterats under en tioårsperiod. Redan von der Leyens företrädare, Jean-Claude Juncker, började prata om ett säkerhetsråd, även Merkel och Macron har gjort det”, påminner han och ser risker.

”Det finns definitivt en risk att det blir mer en pratklubb där man kommer diskutera. Samtidigt finns det ändå positiva aspekter med att det kanske kommer gå snabbare att ta beslut om man hittar en struktur.”

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