Amerikanska militäringenjörer mäter just nu upp landningsbanan i Narsarsuaq på Grönland. Den tidigare basen har åter hamnat i fokus.
Amerikanska soldater mäter upp flygplats på Grönland
Amerikanska ingenjörer från den amerikanska flottans Naval Construction Battalions, kända som Seabees, har använt mätutrustning för att kartlägga landningsbanan i Narsarsuaq i södra Grönland.
Enligt Danmarks Radio, DR, uppger U.S. Northern Command att undersökningarna görs för ”framtida operativa möjligheter”. De danska myndigheterna vill inte svara på om arbetet är kopplat till en eventuell ny amerikansk militärbas.
Har undersökts förut
Det är dock inte första gången som amerikansk militär personal undersöker platsen.
Redan i våras besökte amerikanska militärer Narsarsuaq för att studera flygplatsen, hamnen och möjligheterna att åter öppna det nedlagda hotellet. Amerikanska och danska myndigheter har därefter bekräftat att så kallade site surveys genomförs på flera platser på Grönland.
I september kom dessutom ett konkret besked om flygplatsens framtid. Danmark och Grönland har beslutat att hålla Narsarsuaq flygplats öppen i ytterligare ett år, med ett statligt bidrag på upp till 45 miljoner danska kronor.
Syftet är bland annat att ge tid åt Danmark, Grönland och allierade att utreda hur flygplatsen kan användas på längre sikt. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus har sagt att man ska klarlägga både det danska försvarets, de allierades och Natos framtida behov av Narsarsuaq.
Lämnade basen 1958
Just nu pågår övningen Arctic Shield runt Narsarsuaq och Kangerlussuaq, med mer än 400 soldater från elva Nato-länder. Övningen omfattar mark-, sjö- och flygoperationer och är en del av Natos bredare Arctic Sentry-insats.
Narsarsuaq har dessutom en lång amerikansk militär historia. Under andra världskriget byggde USA flygbasen Bluie West One på platsen. Den blev en viktig länk i den nordatlantiska luftbron för amerikanska flygplan på väg från Nordamerika till Europa.
USA lämnade Narsarsuaq 1958 och anläggningen övergick därefter till Danmark. Flygplatsen öppnades senare för civil trafik.
Måste hanteras genom förhandlingar
I dag har platsen åter hamnat mitt i den säkerhetspolitiska dragkampen kring Grönland.
USA har under Donald Trump ökat pressen på att stärka den amerikanska militära närvaron på ön. Amerikanska företrädare har tidigare pekat ut Narsarsuaq och Kangerlussuaq som möjliga platser för nya militära installationer. Samtidigt har Grönlands och Danmarks regeringar betonat att framtida beslut om militär närvaro måste hanteras genom förhandlingar.
För byn Narsarsuaq är utvecklingen avgörande. Bygden har drabbats hårt av osäkerheten kring flygplatsens framtid och befolkningen har minskat kraftigt. Kommunala företrädare har tidigare sagt att de inte kan planera för bygdens framtid innan det står klart vilken militär verksamhet som kan komma till området.
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