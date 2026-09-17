Amerikanska soldater mäter upp flygplats på Grönland

Enligt Danmarks Radio, DR, uppger U.S. Northern Command att undersökningarna görs för ”framtida operativa möjligheter”. De danska myndigheterna vill inte svara på om arbetet är kopplat till en eventuell ny amerikansk militärbas.

Har undersökts förut

Det är dock inte första gången som amerikansk militär personal undersöker platsen.

Redan i våras besökte amerikanska militärer Narsarsuaq för att studera flygplatsen, hamnen och möjligheterna att åter öppna det nedlagda hotellet. Amerikanska och danska myndigheter har därefter bekräftat att så kallade site surveys genomförs på flera platser på Grönland.

I september kom dessutom ett konkret besked om flygplatsens framtid. Danmark och Grönland har beslutat att hålla Narsarsuaq flygplats öppen i ytterligare ett år, med ett statligt bidrag på upp till 45 miljoner danska kronor.

Syftet är bland annat att ge tid åt Danmark, Grönland och allierade att utreda hur flygplatsen kan användas på längre sikt. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus har sagt att man ska klarlägga både det danska försvarets, de allierades och Natos framtida behov av Narsarsuaq.