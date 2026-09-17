Tyskland petas från tronen – Storbritannien tar över

Det är första gången sedan listan lanserades 2023 som Tyskland inte toppar rankingen över antalet representerade företag.

Skiftet innebär dock inte att Tyskland har förlorat sin position bland Europas allra största koncerner. Volkswagen behåller förstaplatsen totalt med en omsättning på omkring 363 miljarder dollar. BMW ligger på sjunde plats och Mercedes-Benz på åttonde.

Oljejättarna toppar för britterna

Storbritannien har däremot två företag bland topp fem. Oljejättarna Shell är tvåa och BP fyra, medan den schweiziska råvarujätten Glencore är trea.

Finanssektorn är dessutom särskilt betydelsefull för Storbritanniens placering. Finansbolag står sammantaget för 24 procent av omsättningen och 40 procent av vinsterna i hela Fortune 500 Europe. HSBC är listans mest lönsamma företag med över 22 miljarder dollar i vinst under 2025.