Storbritannien går för första gången om Tyskland och har fler storbolag i Fortune 500 Europe tack vare en mer internationell företagssektor.
Tyskland petas från tronen – Storbritannien tar över
Fortune har för fjärde året sammanställt Europas 500 största företag efter omsättning. Årets lista innehåller en historisk förändring. Storbritannien har nu flest bolag, 76 stycken, medan Tyskland faller till 73. Frankrike följer på 66.
Det är första gången sedan listan lanserades 2023 som Tyskland inte toppar rankingen över antalet representerade företag.
Skiftet innebär dock inte att Tyskland har förlorat sin position bland Europas allra största koncerner. Volkswagen behåller förstaplatsen totalt med en omsättning på omkring 363 miljarder dollar. BMW ligger på sjunde plats och Mercedes-Benz på åttonde.
Oljejättarna toppar för britterna
Storbritannien har däremot två företag bland topp fem. Oljejättarna Shell är tvåa och BP fyra, medan den schweiziska råvarujätten Glencore är trea.
Finanssektorn är dessutom särskilt betydelsefull för Storbritanniens placering. Finansbolag står sammantaget för 24 procent av omsättningen och 40 procent av vinsterna i hela Fortune 500 Europe. HSBC är listans mest lönsamma företag med över 22 miljarder dollar i vinst under 2025.
Expanderat internationellt
Enligt Howard Yu, professor vid IMD Business School, har brittiska företag blivit mer internationellt inriktade efter brexit och expanderat på bland annat den amerikanska marknaden.
”Efter brexit har de inget annat val än att blicka utanför Europa”, säger han till Fortune och pekar särskilt på USA som världens största och mest lönsamma marknad.
Den europeiska storbolagssektorn som helhet. De 500 företagen omsatte tillsammans 15,5 biljoner dollar under året, en ökning med 4 procent. Vinsterna steg 3 procent till drygt 1 biljon dollar.
Men utvecklingen är inte odelat stark. Den samlade vinstmarginalen har fallit till 6,5 procent, från 7,1 procent i 2024 års lista. Antalet anställda har dessutom minskat med 1 procent till 34,6 miljoner, vilket bidrog till att omsättningen per anställd steg med 5 procent.
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