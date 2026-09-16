Karlskoga med stor vapenindustri kan få tillbaka tågtrafiken efter 60 år. Förslaget är att nya Nobelbanan går via Karlskoga.
Comeback efter 60 år: Här blir det järnväg igen
Karlskoga, med Bofors och vapenindustri, har haft persontrafik med tåg från 1874. Den upphörde dock för 60 år sedan, 1966, och två decennier senare, 1986, försvann godstrafiken.
Nu kan Karlskoga bli en järnvägsort igen. Det handlar om Nobelbanan, döpt utifrån att Alfred Nobel de sista två åren av sitt liv ägde Bofors och att hans testamente stadfästes i Karlskoga, vilket gav oss Nobelprisen.
För snabbare tågresor mellan Sveriges och Norges huvudstäder och även mellan regionala huvudstäderna Karlstad och Örebro är Nobelbanan viktig.
Bättre kommunikationer och utbyggd infrastruktur är också viktig ur försvarssynpunkt – och med ett nytt regemente i Kristinehamn, stora vapenindustrier i Karlskoga och ett av Europas största skjutfält just utanför Karlskoga, är det en viktig aspekt.
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Järnvägen dras längs E18
Konsortiet Oslo-Stockholm 2.55 jobbar, i samverkan med Trafikverket, på en ny järnvägsdragning som ska förkorta resan Stockholm-Oslo med snabbtåg till, just det, 2.55, två timmar och 55 minuter.
Nu har konsortiet lagt fram sitt förslag till sträckning av Nobelbanan, sträckan från Örebro till Kristinehamn.
Man vill dra den längs E18 från Örebro, över sjön Möckeln i Karlskoga och med en ny station i södra Karlskoga.
Sedan ska järnvägen ansluta till Värmlandsbanan norr om Kristinehamn.
Halvtimme mellan Karlstad och Örebro
”Om banan blir verklighet kan en resa mellan Karlstad och Örebro gå på 33 minuter”, skriver bolaget Oslo-Stockholm 2.55.
Arbetet med järnvägssträckningen har varit omfattande och seriöst.
”Efter två allmänna samråd, nio öppna hus, över 1 100 besökare, 100 riktade möten och 500 samrådssvar har utredningen kommit fram till vilket alternativ som bedöms vara det bästa”, rapporterar bolaget.
”En lokaliseringsutredning är en viktig pusselbit i processen att bygga ny järnväg, så att den nu är klar är en milstolpe för Nobelbanan”, säger Martin Sandberg, projektledare för Nobelbanan.
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”Fantastisk vinst för regionen”
”Skulle det här bli verklighet är det en fantastisk vinst för tågresandet i hela regionen, och extra kul att tåget kommer tillbaka till Karlskoga med en ny station som också kommer Degerfors till gagn.”
Den föreslagna sträckningen har valt för att den ger kortast restid, når flest resenärer, ger störst sänkning av koldioxidutsläpp och ger bättre förutsättningar för ett robust och flexibelt järnvägssystem, skriver projektledningen.
”Det är också det alternativ som, utifrån yttranden och inkomna synpunkter i samråden, flest ur allmänheten och kommunerna i området förordar.”
3,5 miljoner resor per år
Lokaliseringsutredningen visar att Nobelbanan skulle kunna förbättra resmöjligheterna i stråket betydligt, och resandet bedöms bli omfattande.
Prognosen för 2045 visar på nästan 3,5 miljoner resor per år på Nobelbanan, och restiden med snabbtåg mellan Karlstad och Örebro beräknas alltså bli cirka 33 minuter.
I dag tar den snabbaste tågresan omkring två timmar och kräver byte.
Delar i förslaget är kontroversiellt. Grannkommunen Degerfors blir i praktiken av med sin järnvägstrafik och dessutom har det tidigare varit protester mot sträckningen av banan genom Karlskoga kommun. Med 15-20 år innan Nobelbanan – eventuellt – blir verklighet finns det å andra sidan tid att räta ut även de frågetecknen.
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