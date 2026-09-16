Comeback efter 60 år: Här blir det järnväg igen

Nu kan Karlskoga bli en järnvägsort igen. Det handlar om Nobelbanan, döpt utifrån att Alfred Nobel de sista två åren av sitt liv ägde Bofors och att hans testamente stadfästes i Karlskoga, vilket gav oss Nobelprisen.

För snabbare tågresor mellan Sveriges och Norges huvudstäder och även mellan regionala huvudstäderna Karlstad och Örebro är Nobelbanan viktig.

Bättre kommunikationer och utbyggd infrastruktur är också viktig ur försvarssynpunkt – och med ett nytt regemente i Kristinehamn, stora vapenindustrier i Karlskoga och ett av Europas största skjutfält just utanför Karlskoga, är det en viktig aspekt.

Ett steg till för Nobels järnväg. Dagens PS

Järnvägen dras längs E18

Konsortiet Oslo-Stockholm 2.55 jobbar, i samverkan med Trafikverket, på en ny järnvägsdragning som ska förkorta resan Stockholm-Oslo med snabbtåg till, just det, 2.55, två timmar och 55 minuter.

Nu har konsortiet lagt fram sitt förslag till sträckning av Nobelbanan, sträckan från Örebro till Kristinehamn.

Man vill dra den längs E18 från Örebro, över sjön Möckeln i Karlskoga och med en ny station i södra Karlskoga.

Sedan ska järnvägen ansluta till Värmlandsbanan norr om Kristinehamn.

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Nu ska det bli dyrare att åka tåg. Dagens PS