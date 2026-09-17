Vladimir Putin är pressad på hemmaplan. Hans svar kommer att bli att försöka trappa upp kriget mot Ukraina, menar analytiker.
"Pressad Putin kommer att trappa upp kriget"
När Vladimir Putin för någon vecka sedan besökte ett universitet i Moskva, påpekade han att späckhuggare äter isbjörnar.
”Så ser näringskedjan ut”, konstaterade presidenten. ”Barnbör få lära sig om detta, så att de förstår vilken värld vi lever i och varför vi genomför den särskilda militära operationen”.
Det var alltså kriget mot Ukraina Putin jämförde med. I sak stämmer det inte, det finns inga kända fall där späckhuggare ätit en isbjörn, men det ger en inblick i Putins världsbild.
Under senare har Nato-ländernas analytiker blivit alltmer oroade över vart Putins tankar leder.
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Dödläge sedan flera år
Bakgrunden är att den ryska armén i stort kört fast i ett dödläge i kriget, sedan flera år faktiskt.
Kriget har blivit en kamp med drönar- och robotanfall medan Ryssland står still på marken eller avancerar oerhört långsamt.
Men Putin tänker inte backa, menar The Economist. I stället ökar oron för att han kommer att försöka ta sig ut dödläget genom att hitta ett nytt sätt att eskalera konflikten.
När Putin kommenterade Ukrainas drönarattacker mot ryska raffinaderier och e-handlare sade han att Ukraina öppnat en ”Pandoras ask”.
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Kommer att trappa upp
Putin lovade Ukraina att det skulle få ”återverkningar för de mest känsliga sektorerna i er ekonomi”.
Tidigare samma dag avfärdade han alla tankar på att avsluta kriget. ”Den särskilda militära operationen fortsätter.”
Nu talar källor med insyn i Kreml om att Putin, efter flera veckors överväganden, valt att trappa upp kriget.
Skälen, menar de, är framför allt inrikespolitiska. Putins främsta mål har alltid varit att bevara sin egen makt och, i slutänden, sitt liv, skriver The Economist.
Ett problem i sammanhanget är att ryssarnas tysta stöd för kriget håller på att vittra sönder.
Det oberoende opinionsinstitutet Levada-centret hävdar att 57 procent av ryssarna beskriver situationen som ”spänd” och att stödet för Putin sjunker.
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”Styrs av kriminell logik”
Inga av Rysslands problem utgör ett direkt hot mot Putins makt. Han förfogar över den ekonomi och förtryckarapparat som krävs – men bilden av läget spelar roll.
”Putin må formulera sina mål i geopolitiska termer, men i själva verket styrs han av en kriminell logik: visa aldrig svaghet”, skriver The Economist.
Det ryska systemet tolererar våld i hög grad, men förlåter inte misslyckanden och att fortsätta kriget som tidigare är ingen lösning.
”Scenarier som drivs av ren tröghet är ofördelaktiga”, säger en medlem av den ryska eliten hos tidskriften. De förbrukar både ekonomiska resurser och politiskt kapital.
Det är oklart hur Ryssland skulle kunna eskalera konflikten. Det är troligt att de kommer att intensifiera hybridkrigföringen mot Ukrainas allierade och rikta in sig på deras försörjningslinjer till Ukraina, menar analytiker.
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Skickar fler till fronten
Inom Ukraina innebär en upptrappning främst en intensifiering av åtgärder som Ryssland redan vidtar.
Vad gäller markkriget uppger ryska källor att Putin är fast besluten att skicka ytterligare 300 000–400 000 man till fronten.
De nya soldaterna kommer sannolikt att rekryteras av regionala myndigheter för att hålla eventuellt politiskt missnöje lokalt begränsat.
Myndigheterna testar redan detta rekryteringssystem i Penza, en region 750 km sydost om Moskva.
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