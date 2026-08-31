"Ljög om utsläppskrav": Stäms på miljard i amerikansk domstol

Krav för USA och Kanada

Enligt stämningsansökan försäkrade Øveraasen företaget Team Eagle om att motorerna innehar EPA:s ”Certificate of Conformity”. Denna certifiering är ett lagkrav för att fordonen ska få användas i USA och Kanada.

Team Eagle hävdar att utrustning till ett värde av över tio miljoner dollar sålts under falska förespeglingar.

Företaget ska ha tvingats betala böter på 466 000 dollar till EPA för import av icke godkända fordon och riskerar nu liknande böter från kanadensiska miljömyndigheter.

Dessutom hävdar de två bolagen i USA och Kanada att de lidit en ”katastrofal affärsmässig förlust” samt skada på sina kundrelationer med flygplatser. Skadeståndskravet uppgår till totalt mer än 100 miljoner dollar.

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Förlängde avtalet förra året

Eftersom stämningsansökan lämnades in nyligen har Øveraasen ännu inte lämnat något formellt svar till domstolen, enligt Law360.com.

Så sent som förra året förlängde för övrigt Øveraasen och Team Eagle sitt samarbete med ytterligare tre år.

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”Samarbetet har präglats av hög kvalitet, tillförlitlig prestanda och tekniska framsteg hos utrustningen. Detta kombineras med utmärkt service och support, vilket säkerställer effektiv drift för kunderna”, uttalade Øveraasen vid tillfället.

I samband med avtalet besökte även Øveraasens ledning Team Eagles huvudkontor i Campbellford i Kanada.

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Hård vinter och mycket snö har vi bakom oss. För norska Øveraasen dessutom en hård strid framöver, när man stäms i domstol i USA på en miljard. (Foto: Stefan Jerrevång/TT)

”Världens bästa utrustning”

Det Gjøvik-baserade företaget Øveraasen AS ägs av Thor Arve Øveraasen och hans familj, med rötter som går tillbaka till Øveraasen motorfabrik, grundad 1908.

Enligt företagets webbplats har dess filosofi varit oförändrad i över 90 år.

”Vi strävar efter att använda våra resurser till att utveckla och konstruera världens bästa snöröjningsutrustning. Idag innehar vi en ledande position på denna nischade men högt specialiserade marknad”, uppger företaget.

Øveraasens teknik används på många av världens största internationella flygplatser – från Frankfurt och Madrid till New York, och även på världens högst belägna flygplats, Bangda i Tibet.

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2019 var toppåret omsättningsmässigt med drygt 670 miljoner norska kronor. Sedan dippade försäljningen några år för att vända uppåt och 2025 nå 627 miljoner.

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