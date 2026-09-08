USA lade strafftullar på hockeyklubbor från Kanada. Nu svarar grannen i norr med samma mynt och 50-procentiga tullar.
Nu slåss USA och Kanada med hockeyklubbor
Det kan tyckas löjligt eller småaktigt att lägga 50-procentiga tullar på just hockeyklubbor – men för Graeme Roustan handlar det om något annat.
”Hockey är en religion i Kanada. Vill man få uppmärksamhet i en konflikt tar man upp hockey”, säger Roustan hos SVT.
Roustan driver en fabrik som gör hockeyklubbor i trä i Brantford, den sista i Kanada.
”Det är en del av varje kanadensares själv. Vi är stolta över sporten.”
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Svarar med samma mynt och volym
USA:s lade tullar värderade till 20 miljarder amerikanska dollar på Kanada. Från och med 8 september svarar Kanada med motsvarande tullar på amerikansk import – och ja, bland annat hockeyhjälmar.
För Kanada handlar det om något större, konstaterar justitieminister Sean Fraser.
72 procent av Kanadas varuexport går till USA, sett till 2025 års siffror.
”Den internationellarättsordning vi kände, den perioden i vår historia är över”, säger Sean Fraser hos SVT.
De tullar Kanada presenterar är en dollar-för-dollar-taktik där svaret på USA:s handelskrig är i exakt samma storleksordning och av samma typ som USA tagit till.
Kanadas finansdepartement har publicerat listan över de motåtgärder man vidtar mot USA.
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Förhandlingar föll samman
Efter USA:s fortsatta hot har länderna förhandlat, men de förhandlingarna föll samman sent i augusti.
USA hävdade att Kanada inte ville gå med på villkor man påstod sig ha kommit överens om – Kanada pekar på att USA ville lägga sig i vilka andra länder Kanada gör affärer med.
”Oacceptabelt”, sade premiärminister Mark Carney. ”Vi tror på frihandel, med en partner vi själva väljer bland länderna runtom i världen.”
Kanadas finansdepartement skriver att man tar sikte på en rad branscher, stål- och träindustri, mejeriprodukter, jordbruksprodukter, elektronik och papper.
Man listar ett stort antal produkter: mattor, honung, kläder, kosmetika, fiskredskap, gymredskap, bilsäten, delar till tåg med mera.
När det gäller just sport tar nyhetsbyrån AP ett exempel. En målvaktshjälm som kostade 400 dollar måndag kostar cirka 1 000 dollar tisdag efter tullhöjningen.
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Starkt stöd i Kanada
Mark Carney har ett starkt stöd hos kanadensarna i sammanhanget. New York Times rapporterar hur opinionsundersökningar visar en markant uppslutning hos kanadensarna för politiken mot USA.
För övrigt har hockey och Kanada varit ett ämne för mannen i Vita huset redan tidigare.
I februari gick Donald Trump till attack mot det handelsavtal Kanada skrivit med Kina månaden innan och hävdade att Kina skulle ”äta upp Kanada”.
I inlägget, utflippat till och med för att vara Trump, hävdade den amerikanske presidenten dessutom att det snart skulle vara slut både med hockeyn och NHL-slutspelet Stanley Cup.
”Det första Kina kommer att göra är att avsluta ALL ishockey som spelas i Kanada och permanent avskaffa Stanley Cup”, skrev Trump på Social Truth. Och då behöver kanadensarna förstås inga hockeyklubbor…