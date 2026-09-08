Nu slåss USA och Kanada med hockeyklubbor

Förhandlingar föll samman

Efter USA:s fortsatta hot har länderna förhandlat, men de förhandlingarna föll samman sent i augusti.

USA hävdade att Kanada inte ville gå med på villkor man påstod sig ha kommit överens om – Kanada pekar på att USA ville lägga sig i vilka andra länder Kanada gör affärer med.

”Oacceptabelt”, sade premiärminister Mark Carney. ”Vi tror på frihandel, med en partner vi själva väljer bland länderna runtom i världen.”

Kanadas finansdepartement skriver att man tar sikte på en rad branscher, stål- och träindustri, mejeriprodukter, jordbruksprodukter, elektronik och papper.

Man listar ett stort antal produkter: mattor, honung, kläder, kosmetika, fiskredskap, gymredskap, bilsäten, delar till tåg med mera.

När det gäller just sport tar nyhetsbyrån AP ett exempel. En målvaktshjälm som kostade 400 dollar måndag kostar cirka 1 000 dollar tisdag efter tullhöjningen.

Kanada sa nej till avtal – nu börjar handelskriget på riktigt. Dagens PS

Donald Trump trampar på i handelskrigets spår. Nu handlar det om att försöka knäcka Kanada, bland annat med tullar på hockeyklubbor. (Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP-TT)

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Starkt stöd i Kanada

Mark Carney har ett starkt stöd hos kanadensarna i sammanhanget. New York Times rapporterar hur opinionsundersökningar visar en markant uppslutning hos kanadensarna för politiken mot USA.

För övrigt har hockey och Kanada varit ett ämne för mannen i Vita huset redan tidigare.

I februari gick Donald Trump till attack mot det handelsavtal Kanada skrivit med Kina månaden innan och hävdade att Kina skulle ”äta upp Kanada”.

I inlägget, utflippat till och med för att vara Trump, hävdade den amerikanske presidenten dessutom att det snart skulle vara slut både med hockeyn och NHL-slutspelet Stanley Cup.

”Det första Kina kommer att göra är att avsluta ALL ishockey som spelas i Kanada och permanent avskaffa Stanley Cup”, skrev Trump på Social Truth. Och då behöver kanadensarna förstås inga hockeyklubbor…

Nya tullar: Nu går Trump till attack igen. Dagens PS