Trump hotar begränsa EU-handel efter Kanada-flört

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade sig under onsdagen vilja ”öppna dörren” för Kanada som EU:s första associerade medlem, utan att gå in på detaljer kring vad det skulle innebära.

Donald Trump, som infört höga tullar mot Kanada sedan några veckor, hotar att göra samma sak mot EU om han bedömer att unionen inte har goda avsikter – gentemot USA – i sitt samarbete med Kanada.

Om jag anser att det på något sätt är en fientlig handling, kommer jag att införa mycket höga tullar eller upphöra med handeln med Europa, säger han.

Om de har goda avsikter, så är det okej.