100 000 japaner är över 100 år, ett nytt rekord. Men det sätter också fokus på landets problem med en åldrande befolkning.
Över 100 000 japaner är över 100 år – men landet töms på unga
Japan har passerat en ny historisk milstolpe. För första gången finns det fler än 100 000 personer i landet som är 100 år eller äldre.
87,6 procent är män
Totalt uppgår antalet till 107 677 personer, enligt Japans hälsodepartement. Det är 7 914 fler än året före och den 56:e raka ökningen.
Hela 94 298 av landets hundraåringar är kvinnor, motsvarande 87,6 procent. Bara 13 379 är män. Den äldsta kvinnan är 114 år och bor i Kyoto, medan Japans äldsta man är 112 år.
Utvecklingen har varit dramatisk. När den japanska staten började föra statistik 1963 fanns bara 153 personer över 100 år. Antalet passerade 10 000 år 1998 och 50 000 år 2012.
Demografiska problem
Japans hälsominister Kenichiro Ueno pekar på förbättrade levnadsförhållanden, kost och näring samt medicinska framsteg som viktiga förklaringar.
”Jag är mycket glad över att så många människor förblir aktiva och friska så länge”, säger han på tisdagen enligt CNN.
Längre liv är förstås en bra sak, men för Japan kommer det med demografiska problem. Befolkningen blir allt äldre samtidigt som antalet födslar fortsätter att falla. Under 2025 föddes omkring 671 000 barn, det lägsta födelsetalet någonsin.
2025 dog omkring 1,59 miljoner människor, och Japans befolkning föll med nära en miljon människor.
Nådde toppen 1995
Gruppen i arbetsför ålder faller också kraftigt, och därmed skatteintäkterna. Däremot rusar kostnaderna för pensioner, sjukvård och omsorg. Japanska myndigheter bedömer att omkring 2,4 miljoner vårdanställda behövs under 2026 för att möta behoven hos den äldre befolkningen, jämfört med omkring 2,1 miljoner 2024.
Reuters rapporterar nu i september att statsskulden ligger på omkring två gånger BNP, samtidigt som stigande räntor gör finansieringen dyrare.
Japans befolkning i arbetsför ålder nådde sin topp redan 1995 och har sedan dess minskat med omkring 0,6 procent per år. IMF bedömer att de demografiskt drivna utgiftstrycken kommer att försämra Japans offentliga saldo med omkring 0,4 procent av BNP per år under det kommande decenniet.
Läs mer: Japan pressat – så kan åldrande befolkning hota även Sverige
Läs mer: Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring
Läs mer: Yenrally skakar jättemarknad – investerare letar nya valutor