Demografiska problem

Japans hälsominister Kenichiro Ueno pekar på förbättrade levnadsförhållanden, kost och näring samt medicinska framsteg som viktiga förklaringar.

”Jag är mycket glad över att så många människor förblir aktiva och friska så länge”, säger han på tisdagen enligt CNN.

Längre liv är förstås en bra sak, men för Japan kommer det med demografiska problem. Befolkningen blir allt äldre samtidigt som antalet födslar fortsätter att falla. Under 2025 föddes omkring 671 000 barn, det lägsta födelsetalet någonsin.

2025 dog omkring 1,59 miljoner människor, och Japans befolkning föll med nära en miljon människor.

ANNONS

Nådde toppen 1995

Gruppen i arbetsför ålder faller också kraftigt, och därmed skatteintäkterna. Däremot rusar kostnaderna för pensioner, sjukvård och omsorg. Japanska myndigheter bedömer att omkring 2,4 miljoner vårdanställda behövs under 2026 för att möta behoven hos den äldre befolkningen, jämfört med omkring 2,1 miljoner 2024.

Reuters rapporterar nu i september att statsskulden ligger på omkring två gånger BNP, samtidigt som stigande räntor gör finansieringen dyrare.

Japans befolkning i arbetsför ålder nådde sin topp redan 1995 och har sedan dess minskat med omkring 0,6 procent per år. IMF bedömer att de demografiskt drivna utgiftstrycken kommer att försämra Japans offentliga saldo med omkring 0,4 procent av BNP per år under det kommande decenniet.

Läs mer: Japan pressat – så kan åldrande befolkning hota även Sverige

Läs mer: Japan tappar folk i rekordfart – nu ökar trycket på invandring

Läs mer: Yenrally skakar jättemarknad – investerare letar nya valutor