Ulf Kristersson avgår som statsminister

Tre mandat

Mandatfördelningen slutar på 176 för S, V, MP och C och 173 för Tidöpartierna M, SD, KD och L.

”Det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras – och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget”, skriver han och fortsätter:

”Samtal kommer behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar och skapa förutsättningar för en stabil och handlingskraftig regering.”

KD-ledaren Ebba Busch konstaterar i ett inlägg på X att de rödgröna än så länge inte har ett regeringsalternativ.

Talmansrunda på gång

”Det finns i dagsläget ingen som samlar en majoritet i riksdagen. De rödgröna har inte automatiskt vunnit regeringsmakten. Olika partiers röda linjer innan valdagen kan leda till en komplicerad regeringsbildning”, skriver Busch.

Talman Andreas Norlén kan nu inleda processen för att få en ny regering på plats och ha en första talmansrunda med partiledarna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson.

Maria Davidsson/TT