Räknar man ihop de separata uppskattningarna hamnar USA:s nota för Iran-kriget på minst 180 miljarder dollar – hittills. Och det är konservativt räknat.
Iran-kriget har redan kostat USA minst 180 miljarder dollar
Pentagon uppskattar att USA:s direkta militära kostnader för kriget med Iran ligger runt 42 miljarder dollar hittills. Kongressens budgetkontor (CBO) säger att den siffran ökar med 3 miljarder dollar per månad, om striderna fortsätter på nuvarande nivå.
Då är 22,7 miljarder av dessa påfyllning av ammunition till den nivån som krävts för att upprätthålla kriget. Att fylla på lagren till nivåerna som rådde före kriget skulle kosta betydligt mer.
Pentagon avfärdar dock CBO:s analys om ammunitionsbrist.
”Vi har allt som krävs för att slå till vid den tidpunkt och på den plats som presidenten väljer”, säger talespersonen Sean Parnell.
Bränslepriserna den största notan
Utöver det tillkommer skador på militär infrastruktur i Mellanöstern på 7,5 miljarder dollar som förstörts i Iran-kriget, rapporterar Reuters.
Institute on taxation and economic policy har en räknare om hur mycket det amerikanska folket fått betala extra för bränsle sedan krigsutbrottet: Just nu 94,5 miljarder dollar.
Om den nuvarande prisnivåerna fortsätter uppskattar de att siffran blir 156,2 miljarder dollar för hela 2026.
Till det tillkommer en hel del andra effekter – Kongressens budgetkontor uppskattar exempelvis att högre energipriser ökat inflationen med 0,5 procent vilket är en miljardsmäll mot både konsumenter och företag.
48,1 miljarder dollar för räntan
De högre statslåneräntorna kan också härledas till kriget – Center for American Progress, med hänvisning till ekonomen Mark Zandi, uppskattar att högre räntor till följd av kriget innebär 4,6 miljarder dollar i extra kostnader för hushåll, 12,7 miljarder för företag och 30,8 miljarder för staten under 2026. Totalt 48,1 miljarder dollar.
”Min uppskattning att kriget i Iran har kostat det typiska amerikanska hushållet 1 000 dollar – och att kostnaden fortsätter att stiga – är snarare i underkant”, säger Mark Zandi i en intervju med NPR.
”Om man lägger ihop alltihop landar det på ungefär 150 miljarder dollar”, sa Zandi i juli.
I september har siffran ökat till minst 180 miljarder dollar. Vilket bara rör direkta och indirekta kostnader som är direkt kvantifierbara. Kostnaden för samhällsekonomin som helhet är betydligt högre.
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