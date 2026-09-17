Iran-kriget har redan kostat USA minst 180 miljarder dollar

Då är 22,7 miljarder av dessa påfyllning av ammunition till den nivån som krävts för att upprätthålla kriget. Att fylla på lagren till nivåerna som rådde före kriget skulle kosta betydligt mer.

Pentagon avfärdar dock CBO:s analys om ammunitionsbrist.

”Vi har allt som krävs för att slå till vid den tidpunkt och på den plats som presidenten väljer”, säger talespersonen Sean Parnell.

Bränslepriserna den största notan

Utöver det tillkommer skador på militär infrastruktur i Mellanöstern på 7,5 miljarder dollar som förstörts i Iran-kriget, rapporterar Reuters.

Institute on taxation and economic policy har en räknare om hur mycket det amerikanska folket fått betala extra för bränsle sedan krigsutbrottet: Just nu 94,5 miljarder dollar.

Om den nuvarande prisnivåerna fortsätter uppskattar de att siffran blir 156,2 miljarder dollar för hela 2026.

Till det tillkommer en hel del andra effekter – Kongressens budgetkontor uppskattar exempelvis att högre energipriser ökat inflationen med 0,5 procent vilket är en miljardsmäll mot både konsumenter och företag.