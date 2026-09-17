Jay Leno får igenom lag – gamla bilar slipper utsläppskrav

Och tidigare i somras kunde Dagens PS berätta hur Leno lyckades hjälpa en änka att sälja hennes bortgångne makes Ferrari 275 för drygt 35 miljoner kronor, i provision ska han ha förhandlat till sig en sats nybakta kakor.

Nu har Jay Leno också lyckats få en lag godkänd i Kalifornien som får ägare av klassiska bilar att jubla.

Hårda krav försvårar för bilsamlare

Delstaten är en av USA:s hårdaste när det kommer till fordonsregler – bland annat har man en obligatorisk utsläppskontroll vartannat år, en så kallad smog-check. Kontrollen gäller bilar från 1976 och framåt och har gjort det svårt för den som har en klassisk bil att faktiskt få köra den.

För nyare modeller har kontrollen burit med sig en förhållandevis överkomlig kostnad, men den som har en äldre bil har ofta fått leta länge efter en plats att få utsläppskontrollen gjord – då ofta med långa väntetider och höga kostnader: Uppemot cirka 2000 kronor per kontroll och fordon, enligt Jalopnik.

Syftet med de hårda reglerna har bland annat varit att driva på en ökad elektrifiering, men med knuff från Jay Lenos håll verkar guvenören Gavin Newsom ha insett det kulturella värdet i många av de bilar som har svårt att passera kraven.

Leno lättar upp reglerna

Under onsdagen meddelade Newsom, vid ett pressevenemang i Jay Lenos garage, att lagförslag SB 1392 – också känd som Lenos lag, i och med att han tidigt förespråkat lagändringen – signerats.

”Den här lagen skyddar en viktig del av Kaliforniens kultur och ger bilägare möjlighet att bevara sina delar av historien för kommande generationer”, sade Newsom i ett uttalande, enligt New York Times.

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Vad lagen faktiskt innebär är att klassiska bilar som är äldre än årsmodell 1981 kan slippa de återkommande avgas- och smogkontrollerna. Förutsättningen är att ägaren har en särskild samlarbilsförsäkring eller kan visa att bilen körs mindre än 1 000 miles, motsvarande cirka 1 600 kilometer, per år.

Bensindrivna bilar från årsmodell 1975 eller äldre har sedan tidigare varit undantagna från Kaliforniens smogkontroller. Detsamma gäller även dieselfordon registrerade årsmodell 1997 eller äldre.

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