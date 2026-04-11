USA.s vicepresident JD Vance är under press från Trump att förhandla fram fred, men Iran har ställt hårda krav som kan grusa fredssamtalen.
Krig eller fred med Iran? JD Vance "går på äggskal"
Iran kräver att Israels attacker mot Libanon upphör. Libanon ingår inte i det två veckor långa avtal om vapenvila som USA träffat med Iran.
Talmannen i Irans parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, framför också att Iran ställer som ultimatum att USA släpper Teherans frysta tillgångar.
Fredssamtalen inleds i dag, lördag, i Pakistans huvudstad Islamabad och från Irans sida deltar även utrikesminister Abbas Araghchi.
Ingen garanti för fredssamtal
Den amerikanska vicepresidenten JD Vance kan äventyra sin position då han är under press från president Donald Trump att nå framgång under mötet. Men fredsförhandlingarna riskerar att ställas in. Iran har som villkor att deras krav uppfylls innan samtalen kan påbörjas.
JD Vance, som tidigare distanserat sig från kriget, uppges nu stå inför sin svåraste uppgift hittills ”när han sitter mitt emot iranska förhandlare i Islamabad i helgen. Den långsiktiga stabiliteten i Mellanöstern är nu knuten till hans förmåga att nå en överenskommelse i samtalen på högsta nivå mellan de två nationerna sedan den islamiska revolutionen 1979”, skriver The Wall Street Journal (WSJ).
Går på äggskal runt Trump
JD Vance har uttalat att han tror att förhandlingarna om att avsluta det sex veckor långa kriget blir ”positiva”. Blir det inte så uppges vicepresidenten vara medveten om att det kan få ”skadliga politiska konsekvenser för honom”, berättar WSJ.
En vän till JD Vance berättar för tidningen att vicepresidenten går på äggskal runt Trump på grund av sina antikrigsåsikter, och samtidigt ska han nu leda USA.s fredsförhandlingar mot Iran.
Ett högt spel för JD Vance
Bloomberg konstaterar i likhet med WSJ att det är ”ett högt spel” för JD Vance. Lyckas han i Islamabad stärker han sin ställning på världsscenen, men blir det ett fiasko kan det ”skada hans anseende”.
Trump är frustrerad över att Iran fortfarande blockerar sjöfarten genom det viktiga Hormuzsundet, konstaterar CNBC som också rapporterar om hur förutsättningarna ser ut inför fredssamtalen mellan USA och Iran i dag.
En femtedel av världens olja transporteras genom Hormuzsundet, vilket innebär att när transportleden är stängd blir effekten mycket kännbar på den globala ekonomin.
Sakna diplomatiska meriter
USA har, förutom vicepresidenten JD Vance, specialsändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner, Trumps svärson och rådgivare, på plats i Islamabad, enligt Vita huset. ”Alla tre saknar traditionell diplomatisk bakgrund”, skriver Bloomberg.
JD Vance säger i ett uttalande att han ”ser fram emot förhandlingarna” och att USA är berett att sträcka ut en ”öppen hand” om iranierna visar på vilja att förhandla.
Budskapet: Försök inte lura oss
”Om de ska försöka lura oss, så kommer de att upptäcka att förhandlingsteamet inte är så mottagligt”, säger JD Vance också och förklarar att han fått ”tydliga riktlinjer” av Trump hur han och övriga i den amerikanska delegationen ska agera.
”Amerikanska och iranska förhandlare är nu alla i Islamabad, Pakistan, för fredssamtal som förväntas senare idag. På tisdag är det dags för diskussioner mellan Israel och Libanon”, skriver BBC som följer utvecklingen live.
