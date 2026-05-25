Kina spöar (kanske) Eurofighter, vad betyder det för JAS?

Enligt rapporterna rör det sig troligtvis om simulerade luftstrider kopplade till en internationell övning där Pakistan och Qatar deltagit. Exakt upplägg är inte bekräftat, men uppgifter från pakistanska källor beskriver både närstrid och strid utanför synhåll, där J-10CE ska ha gått segrande ur samtliga moment mot den europeiskt utvecklade Eurofightern.

Läs mer: Äntligen – nu kan Jas Gripen spridas över världen

Experterna inte övertygade

J-10CE och Eurofighter Typhoon är båda moderna stridsflygplan, men med olika tekniska profiler. Eurofighter har högre topphastighet, upp till Mach 2,35, och högre startvikt. J-10CE är i sin tur lättare, mer kostnadseffektiv och bygger i hög grad på moderna sensorer och system för datalänk och samverkan.

Den tyska tidningen konstaterar att experter är försiktiga med att dra slutsatser från simulerade resultat: Utfallet kan påverkas av en rad faktorer, bland annat scenario, vapenkonfiguration, piloternas erfarenhet och vilka antaganden som görs i simuleringen.

Läs mer: Kina visar ny J-35 i ”beast mode”