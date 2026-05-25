Kina hävdar att deras stridsflygplan J-10CE har klått Eurofighter Typhoon vid nio övningstillfällen.
Kina spöar (kanske) Eurofighter, vad betyder det för JAS?
Uppgifterna kommer, enligt tyska Focus, från kinesisk statlig tv och återges av bland annat South China Morning Post. Samtidigt är man förtegen kring övningarnas detaljer.
Enligt rapporterna rör det sig troligtvis om simulerade luftstrider kopplade till en internationell övning där Pakistan och Qatar deltagit. Exakt upplägg är inte bekräftat, men uppgifter från pakistanska källor beskriver både närstrid och strid utanför synhåll, där J-10CE ska ha gått segrande ur samtliga moment mot den europeiskt utvecklade Eurofightern.
Läs mer: Äntligen – nu kan Jas Gripen spridas över världen
Experterna inte övertygade
J-10CE och Eurofighter Typhoon är båda moderna stridsflygplan, men med olika tekniska profiler. Eurofighter har högre topphastighet, upp till Mach 2,35, och högre startvikt. J-10CE är i sin tur lättare, mer kostnadseffektiv och bygger i hög grad på moderna sensorer och system för datalänk och samverkan.
Den tyska tidningen konstaterar att experter är försiktiga med att dra slutsatser från simulerade resultat: Utfallet kan påverkas av en rad faktorer, bland annat scenario, vapenkonfiguration, piloternas erfarenhet och vilka antaganden som görs i simuleringen.
Läs mer: Kina visar ny J-35 i ”beast mode”
Så står sig JAS Gripen
I slutet av mars rapporterade SVT om att det första JAS 39 Gripen E som byggts i Brasilien avtäckts. 2014 fick Saab ett kontrakt för att leverera 36 Gripenplan – 28 Gripen E och åtta tvåsitsiga Gripen F – till brasilianska flygvapnet.
Och förra året gjorde Colombia klart att de köper 17 JAS-plan för att förnya landets flygvapen. Men strax efter att affären var offentliggjord framförde Kina ett erbjudande till Colombia om att istället köpa deras J-10CE, vilket inte resulterade i någon ändring från Colombias sida.
Frågan är om Colombia gjorde ett klokt val, och hur SAAB:s senaste stridsplan står sig mot konkurrenterna. Gripen tillhör samma kategori av moderna multirole-flygplan som Eurofighter, men är utvecklad med fokus på låg driftkostnad, hög tillgänglighet och förmåga att operera från korta och tillfälliga baser.
Läs mer: Saab nära storordern: ”Under året, hoppas jag”
Samtidigt är det svårt att översätta resultat mellan olika plattformar och scenarier. Prestanda i simulerade övningar mellan andra nationers flygplan säger därför begränsat om hur Gripen skulle prestera i motsvarande situation.
Jämförelse: J-10CE vs Eurofighter Typhoon vs JAS 39 Gripen E
|Egenskap
|J-10CE
|Eurofighter Typhoon
|JAS 39 Gripen E
|Längd
|16,43 m
|15,96 m
|15,2 m
|Vingspann
|9,75 m
|10,95 m
|8,6 m
|Max startvikt
|Cirka 19,3 ton
|Cirka 23,5 ton
|Cirka 16,5 ton
|Toppfart
|Mach 1,8
|Mach 2,35
|Mach 2,0
|Max räckvidd
|1 850 km
|1 390 km
|4 000 km
|Max last
|6 ton
|12,5 ton
|7 ton
Källa: Focus.de, Wikipedia, The defence watch