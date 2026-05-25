Så stor är risken för kraftiga jordskalv i Norden

De flesta skalv är dock svaga, bara elva av de uppmätta förra året hade en magnitud över 2 – vilket innebär att att skalvet inte nödvändigtvis ens känts, utan bara kunnat mätas upp med seismografiska verktyg.

Men under våren har minst två större jordbävningar drabbat Norge och Danmark, vars skakningar känts hela vägen in i Sverige.

Utanför Lillestrøm, 23 kilometer nordost om centrala Oslo mättes en jordbävning med magnitud på cirka 3,5 upp i slutet av april. Göteborgsposten beskriver att det hela märkts av i Värmland, Dalsland, Karlstad och Bohuslän.

Danska Själland fick känna på en mer kraftfull geologisk urladdning i förra veckan. Göteborgsposten skriver även om den här jordbävningen, som enligt Danmarks och Grönlands geologiska undersökning (GEUS) hade en magnitud på 3,9 på richterskalan – och kändes hela vägen till Halmstad.

Därför skakar det

Det danska skalvet ska ha orsakat mindre skador på byggnader, och var enligt Illustrerad vetenskap det kraftigaste i landet på tio år. Men får anses vara liten i jämförelse med jordbävningen i Oslo 1904, som uppmätte 5,4 och gjorde det svårt att stå upprätt på gatan.

Jordbävningar i Norden sker inte vid aktiva plattgränser, utan inne i den stabila europeiska kontinentalplattan. De orsakas av spänningar som byggs upp i gamla sprickzoner i urberget.

Risken för kraftiga jordbävningar i Norden är låg, men inte obefintlig. Det beror på att det finns gamla svaghetszoner i berggrunden som kan lagra spänning under mycket lång tid.