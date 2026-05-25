Den absoluta majoriteten av uppmätta jordskalv i Norden är mycket svaga. Men forskare menar att det finns risk för tusen gånger starkare urladdningar.
Så stor är risken för kraftiga jordskalv i Norden
Det är vanligare än vad man tror med jordskalv också här i Sverige. Under 2025 registrerades 1 388 skalv i Sverige av SNSN, Svenska nationella seismiska nätet. Med andra ord ungefär tre om dagen.
De flesta skalv är dock svaga, bara elva av de uppmätta förra året hade en magnitud över 2 – vilket innebär att att skalvet inte nödvändigtvis ens känts, utan bara kunnat mätas upp med seismografiska verktyg.
Men under våren har minst två större jordbävningar drabbat Norge och Danmark, vars skakningar känts hela vägen in i Sverige.
Utanför Lillestrøm, 23 kilometer nordost om centrala Oslo mättes en jordbävning med magnitud på cirka 3,5 upp i slutet av april. Göteborgsposten beskriver att det hela märkts av i Värmland, Dalsland, Karlstad och Bohuslän.
Danska Själland fick känna på en mer kraftfull geologisk urladdning i förra veckan. Göteborgsposten skriver även om den här jordbävningen, som enligt Danmarks och Grönlands geologiska undersökning (GEUS) hade en magnitud på 3,9 på richterskalan – och kändes hela vägen till Halmstad.
Därför skakar det
Det danska skalvet ska ha orsakat mindre skador på byggnader, och var enligt Illustrerad vetenskap det kraftigaste i landet på tio år. Men får anses vara liten i jämförelse med jordbävningen i Oslo 1904, som uppmätte 5,4 och gjorde det svårt att stå upprätt på gatan.
Jordbävningar i Norden sker inte vid aktiva plattgränser, utan inne i den stabila europeiska kontinentalplattan. De orsakas av spänningar som byggs upp i gamla sprickzoner i urberget.
Risken för kraftiga jordbävningar i Norden är låg, men inte obefintlig. Det beror på att det finns gamla svaghetszoner i berggrunden som kan lagra spänning under mycket lång tid.
Norden inte redo för kraftiga skalv
Illustrerad vetenskap beskriver att forskare har identifierat 17 stora skalv med styrka över 7,0 på kontinenter långt från plattgränser.
Ett av de dödligaste inträffade i Gujarat i Indien 2001 (magnitud 7,7) och dödade minst 20 000 människor.
Ett skalv av den storleken motsvarar cirka 3 000 gånger mer energi än ett skalv på 5,4, som mättes upp i Oslo tidigt 1900-tal.
Analyser av de 17 stora skalven visar att liknande geologiska förhållanden finns i Osloområdet. Forskning tyder vidare på att smältande isar och förändrat vattentryck kan påverka spänningar i jordskorpan, vilket i sig inte orsakar några jordbävningar – men kan påverka när och var de utlöses.
Ett stort skalv i Norden skulle kunna kännas över mycket stora områden eftersom den kalla, stela jordskorpan effektivt leder seismiska vågor.
Dessutom kan mjuka jordlager förstärka skakningarna kraftigt, ungefär som gelé.
Eftersom stora jordskalv är ovanliga i Norden är beredskapen låg. Byggnormer tar sällan höjd för skalv över magnitud 6. Om ett större skalv skulle inträffa kan konsekvenserna bli omfattande i storstäder.
