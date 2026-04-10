Störningar i Mellanöstern och stigande kostnader pressar fraktbolagen. Nu söker bolag alternativa rutter för att hålla leveranserna igång.
Fraktbolagen skickar varor jorden runt för att undvika krisen
Fraktbolag världen över tvingas nu tänka om kring sina transportvägar när höga flygbränslepriser och fortsatt trängsel i viktiga farleder i Mellanöstern pressar logistikkedjorna. Trots en nyligen aviserad vapenvila mellan Iran och USA väntas problemen på fraktmarknaden inte lösas på kort sikt.
Företag som tidigare fraktade elektronik och andra snabbrörliga konsumentvaror från Asien till Europa via Mellanöstern undersöker nu alternativa rutter. Vissa väljer att kombinera sjö- och flygtransport via Los Angeles för att hålla nere kostnaderna, enligt den amerikanska speditören Flexport.
”Det går mycket snabbare än att ta sjövägen runt Afrikas sydspets, men är betydligt billigare än direktflyg”, säger bolagets vd Ryan Petersen till Reuters.
Kraftigt stigande flygfraktpriser
Flygfraktpriserna har skjutit i höjden till följd av stark efterfrågan och höga bränslekostnader, i spåren av Irans fortsatta blockering av Hormuzsundet – en av världens viktigaste transportleder.
Enligt analysföretaget WorldACD Market Data har kapaciteten för flygfrakt till Mellanöstern minskat med över 50 procent på årsbasis de senaste två veckorna.
Däremot har priserna på flygfrakt mellan Los Angeles och Paris bara stigit med cirka 8 procent, tack vare att fler passagerarflyg nu sätts in – vilket ökar det tillgängliga lastutrymmet.
”Vi kan se en uppgång om störningarna i Mellanöstern fortsätter”, säger Noel Hacegaba, vd för Port of Long Beach, en del av USA:s mest trafikerade hamnkomplex, till Reuters.
Globala kapaciteten sjunker
Den globala kapaciteten för flygfrakt, som tidigare väntades öka med 5,5 procent i år, har istället minskat med 1 procent sedan konflikten med Iran eskalerade i slutet av februari, enligt konsultbolaget Aevean.
”Flygbolag som Emirates och Qatar Airways driver några av världens viktigaste nätverk för flygfrakt”, säger Niall van de Wouw från prisplattformen Xeneta till Reuters.
En stor nackdel är förstås de högre priserna.
”Det största problemet för alla är den massiva höjningen av bränslepriserna”, säger Dan Morgan-Evans, koncernchef för frakt på Air Charter Service.
Läs mer: Aktier inom sjöfarten vinnare på kriget i Iran