Fraktbolagen skickar varor jorden runt för att undvika krisen

Företag som tidigare fraktade elektronik och andra snabbrörliga konsumentvaror från Asien till Europa via Mellanöstern undersöker nu alternativa rutter. Vissa väljer att kombinera sjö- och flygtransport via Los Angeles för att hålla nere kostnaderna, enligt den amerikanska speditören Flexport.

”Det går mycket snabbare än att ta sjövägen runt Afrikas sydspets, men är betydligt billigare än direktflyg”, säger bolagets vd Ryan Petersen till Reuters.

Kraftigt stigande flygfraktpriser

Flygfraktpriserna har skjutit i höjden till följd av stark efterfrågan och höga bränslekostnader, i spåren av Irans fortsatta blockering av Hormuzsundet – en av världens viktigaste transportleder.

Enligt analysföretaget WorldACD Market Data har kapaciteten för flygfrakt till Mellanöstern minskat med över 50 procent på årsbasis de senaste två veckorna.

Däremot har priserna på flygfrakt mellan Los Angeles och Paris bara stigit med cirka 8 procent, tack vare att fler passagerarflyg nu sätts in – vilket ökar det tillgängliga lastutrymmet.

”Vi kan se en uppgång om störningarna i Mellanöstern fortsätter”, säger Noel Hacegaba, vd för Port of Long Beach, en del av USA:s mest trafikerade hamnkomplex, till Reuters.