Irans planer på tullar i Hormuzsundet "ett farligt prejudikat"

Vill införa tullar

Vad som kommer att hända med Hormuzsundet, där 20 procent av världens oljeutbud transporterades före kriget, är en knäckfråga.

Iran säger att de vill införa tullar i sundet. Men Arsenio Dominguez, generalsekreterare för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), slår larm.

”Detta är ett farligt prejudikat. Vi kan inte ha parallella system där ett enskilt land inför egna regler som inte följer internationell praxis, och där det dessutom är oklart om säkerheten för fartygen kan garanteras”, säger Dominguez i en intervju med Bloomberg.

Internationell vattenväg

Han får frågor om situationen kommer att förändras, och i stället likna den vid Panamakanalen eller Suezkanalen, där tullar redan tas ut.

”Dessa är interna vattenvägar i de länderna (Panama och Egypten). Enligt internationell lag är det väletablerat att Hormuzsundet är en internationell vattenväg. Vi kommer inte att gå framåt med att ändra en praxis som varit på plats i decennier och garanterat säkerheten för frakten och sjöfolk.”

”Vi är väldigt tydliga med att vi ska upprätthålla navigationsfrihet och internationell lag”, säger IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez till Bloomberg.

Före konflikten korsade fartyg vanligtvis vattenvägen med hjälp av det som kallas ett internationellt trafiksepareringssystem.

ANNONS

För tillfället står trafiken närmast still genom sundet. Endast en handfull fartyg har tillåtits passera genom den viktiga vattenvägen sedan tillkännagivandet om vapenvila. Irans Islamiska revolutionsgarde hävdade att sjöfarten genom sundet stoppades efter Israels attack mot Libanon på onsdagen, vilket Teheran har sagt var ett brott mot vapenvilan.

IMO vet i alla fall vad de vill göra åt saken:

”Vi måste återgå till läget som det var före konflikten”, säger Arsenio Dominguez.

