Källa: Iran vet inte var minorna finns i sundet

Iran uppges även sakna kapacitet att ta bort minorna.

Iran ska enligt källorna ha använt små båtar för att minera Hormuzsundet i mars. De inledde mineringen kort efter att USA och Israel började bomba landet den 28 februari.

Enstaka rutter genom sundet har lämnats fria från minor, men för att köra där har Iran krävt att det betalas en tull.

Normalt passerar en femtedel av världens olje- och gasleveranser genom Hormuzsundet. Leveransstörningarna har tryckt upp priset på råolja med nästan 50 procent jämfört med priset innan Irankriget.