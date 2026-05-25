Elon Musk har länge drivit en linje bort från fossilfria källor med fokus på solkraft på jorden. Numera gäller det istället i rymden.
Elon Musk överger solkraft på jorden – fokus i rymden
Det pågår redan projekt med solkraft i rymden, där energikällan ska bli ännu effektivare.
De senaste åren har det pågått diskussioner om hur rymdbaserad solkraft ska kunna ersätta fossila bränslen. Och självaste Elon Musk har tidigare kallat det för ”den galnaste idén någonsin”.
Solenergi har på sistone tagit världen med storm, det råder det ingen tvekan om.
Elon Musk har ändrat sig
Elon Musk har tidigare backat upp energikällan på jorden men verkar nu ha ändrat uppfattning, där det enligt entreprenören helt plötsligt är helt okej med fossila källor som gas.
Bakgrunden är den explosionsartade ökningen av energibehovet inom AI. Muskbolaget xAI bygger nu ut enorm datacenterkapacitet för AI-modellen Grok, och enligt SpaceX-dokument planerar bolaget investeringar i naturgasturbiner för flera miljarder dollar.
Blickar mor rymden
Samtidigt verkar Musk ha tappat intresset för solkraft på jorden och han blickar nu istället fullt ut mot rymden.
Tanken är att satelliter i omloppsbana ska kunna få konstant tillgång till solljus och därmed producera betydligt mer energi än jordbaserade solparker, som påverkas av väder och nattmörker, enligt Tech Crunch.
För Musk innebär skiftet också en tydlig strategisk förändring. Från att ha fokuserat på elektrifiering och hållbar energi handlar allt mer om AI, datorkraft och rymdinfrastruktur.
Fått kritik
Samtidigt växer frågetecknen kring Teslas egen energiverksamhet. Trots stora satsningar på batterier och energilagring har bolagets solcellsdel länge haft svårt att nå samma genomslag som elbilarna. Produkter som Tesla Solar Roof, ett tak där själva takpannorna fungerar som solpaneler, har dessutom fått kritik för förseningar och att inte slå igenom på marknaden.
På nätforum och sociala medier har utvecklingen där Musk använder gas redan väckt debatt.
Många användare pekar på ironin i att en av världens mest profilerade klimatentreprenörer nu verkar luta sig mot fossil energi för att driva nästa tekniska revolution.
