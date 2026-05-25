Elon Musk överger solkraft på jorden – fokus i rymden

Blickar mor rymden

Samtidigt verkar Musk ha tappat intresset för solkraft på jorden och han blickar nu istället fullt ut mot rymden.

Tanken är att satelliter i omloppsbana ska kunna få konstant tillgång till solljus och därmed producera betydligt mer energi än jordbaserade solparker, som påverkas av väder och nattmörker, enligt Tech Crunch.

För Musk innebär skiftet också en tydlig strategisk förändring. Från att ha fokuserat på elektrifiering och hållbar energi handlar allt mer om AI, datorkraft och rymdinfrastruktur.

Världen går i rätt riktning när det gäller att ställa om till gröna energikällor som vind och solkraft. (Foto: TT)

Fått kritik

Samtidigt växer frågetecknen kring Teslas egen energiverksamhet. Trots stora satsningar på batterier och energilagring har bolagets solcellsdel länge haft svårt att nå samma genomslag som elbilarna. Produkter som Tesla Solar Roof, ett tak där själva takpannorna fungerar som solpaneler, har dessutom fått kritik för förseningar och att inte slå igenom på marknaden.

På nätforum och sociala medier har utvecklingen där Musk använder gas redan väckt debatt.

Många användare pekar på ironin i att en av världens mest profilerade klimatentreprenörer nu verkar luta sig mot fossil energi för att driva nästa tekniska revolution.

