Investerare tror att vapenvilan i Mellanöstern består. Indexen fortsatte upp på Wall Street under torsdagen, även när priset på olja stiger.
Rallyt fortsätter – investerare tror på långvarig vapenvila
Hormuzsundet är fortfarande stängt för allmän trafik, oavsett vad Donald Trump har sagt.
Iran inför tullsystem
Iran kommer kontrollera vilka fartyg som får passera det smala sundet framöver, och det kan röra sig om ett slags tullsystem som kommer att användas.
Sådana planer kan isåfall bryta mot internationell lag som Dagens PS kan konstatera.
Investerare på glatt humör
Oavsett vilket så verkar investerarna på gott humör att vapenvilan mellan USA och Iran håller i sig, även om den i nuläget inte gäller Israel och Hizbollah.
Rallyt fortsätter och det var gröna index som gällde på Wall Street under torsdagen. detta sker samtidigt som oljepriset är på väg upp igen, sedan Iran anklagar USA för att bryta den bräckliga vapenvilan.
Indexen stiger
Investerare vill trots alla geopolitiska bekymmer satsa på börsen i nuläget, där både S&P 500 och Dow Jones steg med runt 0,6 procent medan tekniktunga Nasdaq lade på ytterligare och klättrade med 0,8 procent enligt CNBC.
Som Dagens PS berättat har investerare framförallt sökt sig till techsektorn på sistone där exempelvis Micron Technology steg kraftigt med nästan 8 procent efter en uppgradering från storbanken UBS.
Trump kräver ett öppet Hormuzsund
Metas aktie stiger också, med 2,6 procent på torsdagen, men vapenvilan hänger fortfarande i luften sedan Trump klargjort att amerikanska styrkor kommer finnas kvar runt Iran, fram tills att bland annat Hormuzsundet är fullt öppet för trafik igen.
Ju längre sundet förblir stängt, ju svårare kommer det bli för investerare att återfå förtroendet för marknaden igen.
Det menar Rick Wedell, investeringschef på RFG Advisory.
”Det faktum att vapenvilan existerar och att båda sidor är överens om den ger investerare möjlighet att tro att den här situationen kommer att lösas av sig själv på längre sikt”, säger han.
